Зима здає позиції: На Харків чекає неочікуваний температурний сюрприз уже цього тижня

Навіть вночі стовпчики термометрів показуватимуть плюсову температуру

У Харкові найближчими днями очікується поступове послаблення зимових холодів — від стабільного "мінусу" до м’якших умов із відлигою. Загалом тиждень не обіцяє різких морозів і пройде спокійніше, ніж попередні періоди зими. Це перші обережні сигнали наближення весни, хоча повноцінного тепла ще чекати зарано.

Що варто знати

Після тривалих холодів у Харкові очікується переломний момент

Найтепліше буде 13-14 лютого, коли повітря прогріється до +2 °C

Навіть у нічні години з 15 лютого температура не опускатиметься нижче +1 °C

За даними ventusky, у середу, 11 лютого, повітря все ще буде холодним. Денна температура очікується близько −4 °C, і ожеледиця на дорогах залишатиметься актуальною для водіїв і пішоходів.

Погода у Харкові на 11 лютого. Фото: ventusky

Уже 12 лютого прогнозують помітне підвищення температури. Вночі і ввечері слід очікувати до −1 °C, а вдень повітря може прогрітися до +1 °C.

Погода у Харкові на 12 лютого. Фото: ventusky

У п’ятницю, 13 лютого, стовпчики термометрів піднімуться ще вище — до приблизно +2 °C вдень, а таку ж "плюсову" температуру прогнозують і для 14 лютого. На харків'ян чекає поступове зниження суворих морозів, а також загальне пом’якшення холодної погоди в Україні.

Погода у Харкові на 14 лютого. Фото: ventusky

Вже 15 лютого стовпчики термометрів не опускатимуться нижче, ніж +1°C. Така тенденція спостерігатиметься і вдень, і вранці.

Погода у Харкові на 15 лютого. Фото: ventusky

