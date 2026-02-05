Реальні результати переговорів не так близько: Ар'єв пояснив стратегію Кремля

Є тільки одна річ, що змусить Москву припинити "танці нанайський хлопчиків" на переговорах

Росія не налаштована на швидкі й результативні перемовини та й надалі намагатиметься затягувати процес, оскільки поки що має ресурси для продовження війни й не зазнає критичних санкцій. Реальні зрушення можливі лише за умови посилення міжнародного тиску, і то не раніше другої половини року.

Про це в етері "Телеграфу" розповів народний депутат України, дипломат, надзвичайний та повноважний посол Володимир Ар'єв.

"Росія буде тягнути кота за хвіст із перемовинами й до реальних результатів, щоб всі розуміли та не будували ілюзій, ще треба буде гребти та гребти", – сказав Ар'єв.

За його словами, Росія, на превеликий жаль, не хоче йти на перемир'я. Росіяни ще мають ресурси для ведення війни, зазначає нардеп. Вони не страждають від наджорстких санкцій та нульових цін.

"Проте якщо тиск буде посилюватися, приблизно в другій половині цього року теоретично Росія почне говорити предметно, а не влаштовувати танці нанайський хлопчиків, як вона робить зараз", – прогнозує дипломат.

Раніше колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також заявив, що переговори навряд чи в короткій перспективі приведуть Україну до миру. Адже російський лідер Володимир Путін не готовий поступатись. Ба більше, важливий і той момент, що жодна зі сторін не може визнати, що на переговорах щось не вдається.