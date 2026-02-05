Не для краси. Чому деяке насіння продають в оболонці, і що з ним робити?
Інкрустоване насіння або звичайне — яке краще і в чому різниця
Починається новий сезон, і напередодні весни багато городників поспішають купити насіння. Досвідчені люди, звичайно, знають різницю між насінням в оболонці і без неї, але початківці часто запитують, що ж таке інкрустоване або дражоване насіння.
Створення штучної оболонки у насіння має 3 цілі:
- зручність у роботі (занадто дрібне насіння збільшує вагу та обсяги, його легше і економніше сіяти);
- знезараження та захист від хвороб та шкідників;
- стимуляція проростання, включаючи звільнення насіння від ефірних олій, що затримують схожість.
У "глазурь" для насіння додають фунгіциди, протруйники, добрива та стимулятори, щоб перший паросток отримав все найнеобхідніше відразу, у потрібний момент.
Інкрустоване насіння дає більш рівномірні сходи, рослини виходять міцнішими і здоровішими. І це найголовніша відмінність від звичайного необробленого насіння.
Дражоване насіння відрізняється від інкрустованого більш товстою оболонкою. А ще воно може бути різного кольору.
Як працювати з інкрустованим або дражованим насінням?
Все просто: таке насіння потрібно висівати відразу в добре зволожений ґрунт. Жодного пророщування, звичного, наприклад, для болгарського перцю, не потрібно.
