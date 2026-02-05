Україну накриє третя хвиля морозів: у які дні лютого "притисне" найсильніше

Названо регіони, де стовпчики термометрів опустяться найнижче

Україну накриває третя хвиля сильних морозів цієї зими. Синоптики попереджають про різке погіршення погодних умов та різкого зниження температури наступного тижня.

Чергове погіршення погодних умов почнеться уже ввечері 5 лютого. По Тернопільській області прогнозують дощ, на дорогах утвориться ожеледиця, місцями очікується ожеледь. Температура коливатиметься від -4 до +1 градуса. Про це "Телеграфу" повідомила синоптик Тернопільського обласного гідрометцентру Оксана Озимків.

7 лютого по області пройдуть невеликі опади при температурі від -5 до +2 градусів. Наступного дня вночі випаде невеликий сніг, а вдень снігопади посиляться. На Тернопільщині температура знизиться до -2…-7 градусів.

Коли повернуться морози

Найхолоднішими днями стануть 9 та 10 лютого. По області вночі 9 числа мороз посилиться до -8…-13 градусів, вдень потеплішає до -5…-10. А 10 лютого термометри опустяться до -11…-16 вночі та -4…-9 градусів удень.

Погода в Україні 9 лютого

"Посилення морозів 9 лютого відбудеться через антициклон", — повідомила Оксана Озимків.

Погода в Україні 10 лютого

За даними Укргідрометцентру, 10 лютого температура повітря досягне -22. Найнижчі температури будуть на півночі та у центрі країни.

Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки. Вітер буде південно-східний, потім зміниться на північний та східний, швидкістю від 3 до 14 метрів за секунду.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що на Україну суне аномальна холоднеча. Такого не було 70 років.