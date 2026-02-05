Єдиний такий об'єкт в Росії. Що треба знати про атаку на полігон "Капустин Яр" (карта і відео запуску "Фламінго")

Саме з цього об’єкта Росія запускає міжконтинентальні та балістичні ракети

Генштаб ЗСУ прозвітував про ураження полігону "Капустин Яр" в Росії. Саме з цього полігону Росія запускає ракети "Орєшнік/Кедр".

Відомо що удар був не один — протягом січня використовували різні засоби дального радіусу дії. Всі — українського виробництва, серед них і ракета FP-5 "Фламінго". Ціллю був комплекс ангарів, де відбувається передстартова підготовка міжконтинентальних і балістичних ракет середньої дальності.

"Ось відео пусків ракет FP-5 "Фламінго", частина з яких пішла по Капустиному Яру", — повідомив головний конструктор FirePoint Денис Штілерман.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що завдані удари по полігону "Капустин Яр" — удари по стратегічному об’єкту найвищої важливості.

Фактично, це єдиний полігон в Росії, що забезпечує високий рівень випробувань нових ракет і ракетних технологій, а також його бойове застосування для запуску МБР. Звичайно, є й інші, але вони не забезпечують такої широкої функціональності, як "Капустін Яр" Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив"

Коваленко також звернув увагу на те, що "Фламінго" змогла прорвати ешелоновану систему протиповітряної оборони РФ та перетворити полігон на зону з підвищеним ризиком.

Що відомо про Капустин Яр

Ракетний полігон знаходиться в Астраханській області, частково заходить на територію Казахстану. З 1946 року там тестують ракети. Саме з цього полігону також можна запускати супутники на орбіту.

Щоправда, у 2019 році були повідомлення про ліквідацію можливостей космічних пусків. Також на території полігону провели понад десять ядерних випробувань на різних висотах. Наразі полігон використовувався для випробувань міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), крилатих ракет та протисупутникової зброї. Зазначимо, удар по "Капустиному Яру" в 2026 році не перший — українські далекобійні дрони уражали його ще в 2024.

"Капустин Яр" в 2024

Що відомо про ракету "Фламінго"

Ракету "Фламінго" спільної розробки Fire Point/Milanion Group представили в лютому 2025 року. Це крилата ракета великої дальності. Вважається, що її бойова частина важить понад тонну. Заявлена дальність польоту 3000 км та максимальна швидкість — 950 км/годину.

Ракета "Фламінго" основні характеристики

Раніше "Телеграф" розповідав, що саме "Фламінго" використовувалась для удару по підприємству в Бєлгороді, РФ. Завод обслуговував російський військово-промисловий комплекс.