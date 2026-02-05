Війська зараз майже сліпі: росіяни залишилися без Starlink, як це вплине на війну

Відсутність доступу до Starlink принесе ворогові проблеми

Перебої у роботі неофіційно використовуваних російськими військовими терміналів Starlink можуть знизити точність ударів та ефективність управління військами. Однак це не призведе до кардинальних змін в ударах по українському тилу.

Що потрібно знати:

Основна загроза для українського тилу залишається незмінною — це балістичні ракети та удари стратегічної авіації

Відключення Starlink у російських підрозділів насамперед вплине на точність ударів

Завдяки стабільній роботі власних систем зв’язку Україна отримує перевагу

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів керівник Центру підготовки операторів БПЛА "Крук", ветеран ЗСУ Віктор Таран. За його словами, кардинальних змін, якщо говорити про війну в тилу, не буде, оскільки основні удари та загроза – це балістичні ракети та стратегічна авіація. Саме цією зброєю вони б’ють по ТЕЦ.

Проте перебої у роботі Starlink у росіян вплинуть на точність ударів. Співрозмовник зазначив, що протягом двох тижнів можна було б спостерігати, як "шахеди на Старлінках" завдавали точних ударів. Однак тепер такої можливості немає.

На точність це вплине, бо долітати "шахедами" і доводити їх до цілі "Старлінками" вже не вийде. І до речі, ця історія з "шахедами", які почали літати та добивати цивільну логістику (поїзди та інші мирні "цілі"), це, на мою думку, і призвело до того, що Ілон Маск почав вирубати "Старлінки" каже Таран.

Такі дії росіян можна порівняти з тероризмом проти цивільного населення, як каже наш співрозмовник. І якби Україна звинуватила компанію Маска у тероризмі, це одразу відобразилося б на її акціях.

Ситуація на передовій

Віктор Таран підкреслив, що завжди в основі сучасно-воєнної науки лежав принцип забезпечити зв’язок. Тобто хто має гарний зв’язок, той забезпечує оперативне управління. Хто забезпечує оперативне управління, той швидший у всіх процесах.

І ось тут ми зараз опиняємося знову у тій виграшній ситуації, в якій ми були у 22-му та на початку 23-го року, коли росіяни не мали масово "Старлінків", а ми мали. "Старлинки" зараз забезпечують і зв’язок, і так само забезпечують стріми з усіх видів БПЛА, передачу на пункти прийняття рішень і там уже командири приймають рішення про застосування або тих чи інших способів ураження, якими вони володіють, або перекидання військ. І тут ми опиняємось попереду пояснив Таран.

Він додав, що російські війська зараз майже сліпі — вони не бачать, що відбувається на полі бою, тому їхні атаки стають менш ефективними, а втрати збільшуються. Україна навпаки отримує стратегічну перевагу і може швидше приймати рішення.

Хоча росіяни зможуть стабілізувати ситуацію із системою зв’язку за кілька тижнів. Але вони виявляться без стримувань, без відео з поля бою. А в умовах сучасної війни це означає виходити "сліпим" на поле бою.

Таким чином, росіяни, які вважали себе "першою армією світу" і розраховували на технології, тепер опинилися в пастці.

Однак це не означає, що штурми припиняться. Ворог також посилатиме штурмові групи "на забій". Але ефективність знизиться, жертви з їхнього боку збільшаться, з українського – зменшаться.

Ми завдаватимемо ураження, а вони не можуть оперативно передавати через "Старлінк" каже співрозмовник

Як реагують росіяни

Український журналіст Іван Яковина на своїй сторінці у Facebook опублікував пост, у якому розповів про хаос, який відбувається серед росіян після перебоїв у роботі "Старлінк".

Якщо раніше багато військкорів не вірили, що такі заходи можуть бути вжиті, то після появи інформації про блокування почали висловлювати стурбованість можливими наслідками для армії.

Російські підрозділи широко використовували Starlink для оперативного зв’язку між частинами, управління наземними та далекобійними безпілотниками, а також передачі великих обсягів даних на командні пункти.

А зараз, коли всі їхні термінали перетворилися на гарбуз, а українські продовжили працювати, вони цілком розгублені. Думаю, сидять із відкритими ротами, дивляться у чорні екрани своїх ноутів та не знають, що робити. Вони давно вже пересіли на Старлінк, альтернативи йому в російській армії просто немає. зазначив Яковина.

Журналіст додав, що без "Старлінка" про жодну оперативну взаємодію сусідніх частин, управління наземними та далекобійними дронами, передачу великих обсягів даних на командні пункти полків і бригад навіть не йдеться.

Я думаю, що ця подія може стати переломним моментом у всій війні. Україна отримала дуже серйозну перевагу на полі бою та навколо нього. Я взагалі не дуже розумію, як вони далі збираються наступати без супутникового зв’язку. На мою думку, зараз, в епоху дронів це просто неможливо. підсумував автор посту.

Що таке Starlink

Starlink – це глобальна супутникова мережа інтернету від компанії SpaceX, яку заснував Ілон Маск. Система створена для забезпечення швидкого та стабільного зв’язку там, де немає оптоволокна, мобільного покриття чи кабельного інтернету — у сільській місцевості, горах, морі чи зоні бойових дій. На початок 2026 року на орбіті працює понад 7000 супутників, і їх кількість продовжує зростати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 24 січня ударними дронами типу "шахед" було завдано удару поблизу Кропивницького. За попередніми даними, під час атаки застосовувалася система супутникового зв’язку Starlink. У зв’язку з цим, Міністерство оборони та компанія SpaceX оперативно відреагували на інформацію та зробили перші технічні кроки, які дали швидкий результат.