Ви цього не знали: ось справжня причина, чому літак не злетить без попільнички в туалеті

Наявність цього предмету на борту сучасних лайнерів є обов'язковою вимогою авіаційної влади, яка прагне мінімізувати ризик пожежі

Більшість авіакомпаній у світі забороняють пасажирам палити на борту літаків. Про це постійно нагадують під час посадки та протягом польоту. Однак особливо уважні можуть помітити, що в туалетах повітряного судна є невеликі вбудовані попільнички.

Але навіщо вони потрібні, якщо курити не можна?

Згідно зі стандартами США, кожне повітряне судно повинно мати автономні знімні попільнички біля входу до туалетів, незалежно від чинної заборони на куріння. У разі несправності цих елементів, їх необхідно відремонтувати або замінити протягом 72 годин. Якщо вбиральні не обладнані цими пристроями, то використання літака заборонено.

Попільничка в літаку

Чому авіація не вірить пасажирам на слово

Куріння на борту літака суворо заборонено, а ось авіаційна влада визнає, що заборона не гарантує 100% слухняності пасажирів. Їх ставлять, аби запобігти пожежі під час польоту. Якщо пасажир візьме до рук цигарку та буде палити, він має викинути недопалок у безпечне місце.

Заборона на куріння у літаках

З цим питанням свого часу вже зверталися до Федерального управління цивільної авіації США (FAA). Там відповіли, що попільничка біля входу до вбиральні — це вимушений захід безпеки. У відомстві пояснили, що за наявності такого зручного місця пасажир, який порушив правила, зможе безпечно загасити цигарку.

Чому у літаку не можна палити

Авіакомпанії США почали забороняти куріння під час польотів у 80-х роках, а британські – у 90-х. Однією з головних причин заборони була катастрофа бразильського авіалайнера. У 1973 році він загорівся на підльоті до Парижа після трансатлантичного рейсу з Ріо-де-Жанейро. В результаті цієї трагедії загинуло 123 пасажири. Пожежа на борту виникла саме через недопалок у сміттєвому баці.

Катастрофа Boeing 707 під Парижем

