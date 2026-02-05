Рус

Можна бути міністром і без Rolex: який годинник носить голова українського спорту Бідний (фото)

Михайло Корнілов
Матвій Бідний Новина оновлена 05 лютого 2026, 14:08
Матвій Бідний. Фото Getty Images

Високопоставлений український урядовець обирає бюджетні марки

Міністр молоді та спорту України здивував вибором наручного годинника. Спортивний функціонер з’являвся на публіці із бюджетними аксесуарами.

Що потрібно знати

  • Бідний очолив український спорт у вересні 2024 року
  • Матвій носить бюджетний годинник
  • Міністр був помічений з годинником з фільму "Інтерстелар"

Про це повідомив блогер cats_and_watches у Threads. Він зазначив, що українським чиновникам слід повчитися у Бідного, який годинник носити.

Матвій Бідний носить дві класні моделі: Seiko Sumo та Hamilton Murph.

Sumo – це масивний (45 мм) та міцний механічний дайвер з ISO сертифікацією, а Murph відомий тим, що вперше з’явився в "Інтерстеларі", а потім, на прохання фанатів, був випущений у реальному житті.

Бачите, виявляється, можна бути міністром без Rolex.

cats_and_watches

На публічних заходах Бідний був помічений у годиннику Seiko Sumo за 43900 грн.

Матвій Бідний з годинником Seiko Sumo
Матвій Бідний з годинником Seiko Sumo

Крім того, міністра бачили з годинником Hamilton Murph за 59 250 грн. Цей хронометр був ключовим символом сюжету у фільмі "Інтерстеллар". Спочатку годинник був створений спеціально для зйомок картини, але через високу популярність Hamilton випустила аксессуар у серійне виробництво.

Матвій Бідний з годинником Hamilton Murph
Матвій Бідний з годинником Hamilton Murph

Раніше "Телеграф" розповідав, який годинник носить герой Ліги чемпіонів Анатолій Трубін. Воротар "Бенфіки" і збірної України з футболу вважає за краще носити "класичну класику" і колекціонує Rolex.

