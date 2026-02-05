Схема ввезення авто без мита: яка суддя призупинила штраф у 16 млн грн

Процес на деякий час було зупинено

У рамках схеми ввезення автомобілів без сплати митних платежів один з найбільших штрафів склав 16,2 млн грн. Однак стягнення штрафу було зупинено рішенням суду.

Що потрібно знати:

Суддя Алла Гайдук передала матеріали справи до Бюро економічної безпеки

Через передачу справи до кримінального провадження стягнення штрафу тимчасово призупинено до завершення розслідування

Компанія "Тракброк" фігурує не тільки в цій справі, а й в інших кримінальних провадженнях

Йдеться про порушення, пов’язане з компанією "Тракброк". Про це йдеться у матеріалі OBOZ.UA.

Як повідомляється, суддя Любомльського районного суду Волинської області Алла Гайдук передала матеріали справи у Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Волинській області. У зв’язку із цим процес стягнення штрафу тимчасово зупинено до завершення розслідування.

Реєстраційні дані показали, що офіційною власницею компанії є мешканка села Ставище Рівненської області. На неї, у тому числі, зареєстровано компанію "Рон Авто", яка працює менше двох років. Попереднім власником "Тракброку" був 22-річний житель Луцька Ілля Гаврось.

Компанія "Тракброк", крім справи про несплату ввізного мита, фігурує і в низці інших кримінальних проваджень.

Суддя Алла Гайдук — що про неї відомо

Згідно з Указом Президента України від 27.06.2013 №352/2013 "Про призначення суддів" Гайдука Аллу Леонтьївну було призначено на посаду судді Любомльського районного суду Волинської області на визначений законом термін.

У її декларації на порталі YouControl, яку Гайдук подала 2025 року, зазначено, що судді належить квартира, яку вона придбала до листопада того ж року. Крім того, вона має ще дві квартири, куплені в 2001 і 2009 роках, і земельну ділянку з 2021 року.

Декларація Алли Гайдук. Скріншот: YouControl

У графі транспортних засобів зазначено, що Гайдуку належить автомобіль Kia Sportage2016 року випуску, який вона купила за 671 580 гривень у 2016 році.

Декларація Алли Гайдук. Скріншот: YouControl

Заробітна плата у суді за 2024 рік становила 213 900 гривень. Ще 47205 вона отримала від здачі майна в оренду. Дохід від відчуження нерухомого майна приніс ще 2,6 млн. дол.

Декларація Алли Гайдук. Скріншот: YouControl

На банківських рахунках суддя зберігає понад 40 тисяч гривень.

Декларація Алли Гайдук. Скріншот: YouControl

У 2019 році суддя успішно пройшла кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді.

"За результатами кваліфікаційного оцінювання суддя Любомльського районного суду Волинської області Гайдук А.Л. набрала 721,25 бала, що становить більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв. Таким чином, Комісія дійшла висновку щодо відповідності судді Любомльського районного суду Волинської області Гайдук Алли Леонтіївни займаній посаді", — йдеться у звіті.

