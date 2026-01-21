Клуби увічнили пам’ять про них: які відомі футболісти загинули у катастрофах

Команди йдуть на багато, щоб вшанувати пам’ять футболістів

У середу, 21 січня, виповнилося рівно 7 років після трагічної загибелі відомого аргентинського футболіста Еміліано Сали. Смерть форварда змінила професійний футбол.

Колишній клуб Сали "Нант" увічнив ім’я футболіста, вивівши з обігу футболку з його ігровим номером. "Телеграф" розповідає про інші подібні випадки.

Еміліано Сала

Приватний літак з форвардом на борту розбився в Ла-Манші, через деякий час приватна пошукова місія виявила тіло футболіста. Еміліано тільки-но підписав контракт з валлійським "Кардіфф Сіті", проте так і не зіграв у новій команді. Французький "Нант", який отримав за трансфер гравця 15 млн фунтів стерлінгів, вивів з обігу "дев’ятку". Під цим номером Сала забив 42 голи у 120 матчах за "Канарок".

Рей Джонс

Англійський нападник Джонс загинув в автокатастрофі в Іст-Гемі (Лондон, Велика Британія) 25 серпня 2007 року. Автомобіль, яким керував 18-річний форвард, зіткнувся лоб в лоб з автобусом. Загинули також двоє пасажирів його авто. "Квінс Парк Рейнджерс" на згадку про футболіста вивів з обігу футболку під номером 31. Рей встиг відіграти 35 матчів за КПР, у яких відзначився 5 голами.

Рей Джонс/Фото: Getty Images

Федеріко Пізані

Італійський футболіст Федеріко Пізані загинув у автокатастрофі 12 лютого 1997 року у віці 22 років. Разом із ним загинула його дівчина Алессандра Мідалі. Після смерті Пізані "Аталанта" вивела з обігу футболку з номером 14. За свою коротку ігрову кар’єру Федеріко забив 6 голів у 64 іграх за клуб із Бергамо.

Федеріко Пізані зі своєю дівчиною/Фото: sport.sky.it

Хосе Антоніо Реєс

Колишній футболіст збірної Іспанії загинув 1 червня 2019 року дорогою до Утрери. Mercedes Brabus S550 Реєса рухався зі швидкістю 237 км/год, злетів з траси, перекинувся і спалахнув. Разом з Хосе Антоніо, який був за кермом, загинули два його двоюрідні брати. ФК "Естремадура", за яку виступав півзахисник, вивела з обігу номер Реєса — 19-й. Додамо, що Хосе Антоніо встиг пограти за "Арсенал" (Лондон) та мадридські суперклуби: "Реал" та "Атлетіко". До речі, за "Естремадуру" Реєс зіграв лише 9 матчів.

На матчі Ліги чемпіонів вшанували пам’ять Хосе Антоніо Реєса/Фото: Getty Images

Діогу Жота

Вінгер "Ліверпуля" та збірної Португалії Діогу Жота загинув в автокатастрофі на заході Іспанії 3 липня 2025 року. Також загинув його брат-футболіст Андре. За тиждень до смерті Діогу одружився з Рутою Кардозу, з якою виховував трьох дітей. "Ліверпуль" вивів з обороту "двадцятку", під якою португалець грав за Червоних.

Діогу Жота/Фото: Getty Images

Нагадаємо, зірковий португальський футболіст Кріштіану Роналду не приїхав на похорон Жоти. КріРо не був присутній на церемонії, щоб уникнути ажіотажу у ЗМІ та тиску на сім’ю загиблих.