Футболіст збірної України забив гол у Серії А (відео)

Українець допоміг своїй команді повернутися до зони Ліги чемпіонів

У вівторок, 6 січня, нападник "Роми" та збірної України Артем Довбик оформив взяття воріт у чемпіонаті Італії сезону 2025/26. Цей гол допоміг Вовкам обіграти "Лечче" у гостьовій грі 19-го туру.

Що потрібно знати

"Лечче" вдома програла "Ромі"

Довбик забив у другому таймі, вийшовши на заміну

Артем травмувався та був замінений

Зустріч, що проходила на стадіоні "Віа дель Маре" у Леччі, завершилася перемогою "Роми" з рахунком 2:0. Про це повідомляє "Телеграф".

Довбик з’явився на полі на 60-й хвилині за рахунку 0:1 на користь гостей. Ще за 11 хвилин українець відзначився голом. Після подачі з кутового хавбек Нікколо Пізіллі прийняв м’яч у чужому штрафному майданчику та виконав простріл — Артем вдало підставив ногу та подвоїв перевагу "Роми". Під завісу зустрічі Довбик отримав травму та достроково залишив поле.

Це взяття воріт допомогло "Ромі" піднятися на 4 місце, в зону Ліги чемпіонів. У наступному турі римляни зіграють домашній поєдинок проти "Сассуоло" (10.01.2026)

Турнірне становище команд у Серії А

28-річний Довбик у кампанії 2025//26 зіграв 17 матчів на клубному рівні, відзначившись 3 голами та 2 асистами.

Раніше повідомлялося, що одразу два футболісти збірної України забили голи у матчі чемпіонату Іспанії. У ворота "Мальорки" відзначилися Владислав Ванат та Віктор Циганков.