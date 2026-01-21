Не дожив до 35: раптово помер ексфутболіст "Металіста"

Останнім часом гравець виступав на аматорському рівні

У середу, 21 січня, передчасно пішов із життя вихованець закарпатського футболу, футболіст та тренер Юрій Чонка. Гравець виступав на професійному рівні до 30 років.

Що потрібно знати

Юрій грав на позиції атакувального півзахисника

Чонка встиг пограти за низку українських та зарубіжних команд

Останнім місцем роботи Юрія був аматорський клуб "Севлюш"

Про смерть футболіста повідомляє пресслужба Закарпатської асоціації футболу. Причина смерті гравця не називається.

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким талановитого футболіста. Сумуємо разом із вами… Нехай спочиває з миром… ЗАФ

Юрій виступав за команди СДЮСШОР (Ужгород), СК "Берегвідейк" (Берегове), "Металіст" (Харків), ФК "Ужгород", а також "Нафтан" (Новополоцьк) з Білорусі та угорський Balmazújváros. Останнім часом Юрій грав за аматорський ФК "Севлюш" (Виноградів). Також Чонка тренував юнацький склад команди.

На професійному рівні Юрій зіграв 68 матчів, у яких забив 6 голів та віддав 7 асистів. Чонка грав на позиції атакувального півзахисника.

Нагадаємо, у грудні 2025 року перестало битися серце футболіста та тренера Володимира Сисенка. Він був незмінним менеджером СК "Полтава", а також співзасновником клубу. На початку місяця не стало легенди "Динамо" Володимира Мунтяна. Прощання із великим футболістом відбулося на стадіоні Біло-Синіх.