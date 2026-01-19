Рус

Україна — Чехія: онлайн-трансляція матчу Євро-2026 з гандболу (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Збірна України з гандболу Новина оновлена 19 січня 2026, 18:12
Збірна України з гандболу. Фото Getty Images

Синьо-жовті спробують голосно грюкнути дверима

У понеділок, 19 січня, чоловіча збірна України із гандболу проведе свій останній поєдинок на чемпіонаті Європи-2026. Суперником нашої команди стане команда Чехії

Що потрібно знати

  • Збірна України завершує свої виступи на Євро
  • Україна програла Норвегії та Франції
  • Чехія поступилася Норвегії та Франції

На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція матчу Україна — Чехія від YouTube-каналу "Суспільне Спорт". Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу Євро-2026 з гандболу Україна — Чехія

Після двох поразок поспіль і команда України, і збірна Чехії втратили математичні шанси на вихід у плей-оф. У очному матчі українці та чехи вирішать долю 3-го місця у квартеті.

Зазначимо, найкращим результатом збірної України на ЧЄ було 11 місце, а на ЧС — 7 позиція. Чехи минулого століття займали 6-те місце на Євро, а на ЧС одного разу ставали восьмими.

Нагадаємо, українські гандболісти стартували на ЧЄ-2026 болісною поразкою від Норвегії. У другому турі Синьо-жовті розгромно програли Франції.

Теги:
#Гандбол #Збірна України з гандболу