Україна — Чехія: онлайн-трансляція матчу Євро-2026 з гандболу (відео)

Синьо-жовті спробують голосно грюкнути дверима

У понеділок, 19 січня, чоловіча збірна України із гандболу проведе свій останній поєдинок на чемпіонаті Європи-2026. Суперником нашої команди стане команда Чехії

Що потрібно знати

Збірна України завершує свої виступи на Євро

Україна програла Норвегії та Франції

Чехія поступилася Норвегії та Франції

На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція матчу Україна — Чехія від YouTube-каналу "Суспільне Спорт". Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу Євро-2026 з гандболу Україна — Чехія

Після двох поразок поспіль і команда України, і збірна Чехії втратили математичні шанси на вихід у плей-оф. У очному матчі українці та чехи вирішать долю 3-го місця у квартеті.

Зазначимо, найкращим результатом збірної України на ЧЄ було 11 місце, а на ЧС — 7 позиція. Чехи минулого століття займали 6-те місце на Євро, а на ЧС одного разу ставали восьмими.

Нагадаємо, українські гандболісти стартували на ЧЄ-2026 болісною поразкою від Норвегії. У другому турі Синьо-жовті розгромно програли Франції.