Україна — Чехія: онлайн-трансляція матчу Євро-2026 з гандболу (відео)
-
-
Синьо-жовті спробують голосно грюкнути дверима
У понеділок, 19 січня, чоловіча збірна України із гандболу проведе свій останній поєдинок на чемпіонаті Європи-2026. Суперником нашої команди стане команда Чехії
Що потрібно знати
- Збірна України завершує свої виступи на Євро
- Україна програла Норвегії та Франції
- Чехія поступилася Норвегії та Франції
На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція матчу Україна — Чехія від YouTube-каналу "Суспільне Спорт". Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.
Пряма відеотрансляція матчу Євро-2026 з гандболу Україна — Чехія
Після двох поразок поспіль і команда України, і збірна Чехії втратили математичні шанси на вихід у плей-оф. У очному матчі українці та чехи вирішать долю 3-го місця у квартеті.
Зазначимо, найкращим результатом збірної України на ЧЄ було 11 місце, а на ЧС — 7 позиція. Чехи минулого століття займали 6-те місце на Євро, а на ЧС одного разу ставали восьмими.
Нагадаємо, українські гандболісти стартували на ЧЄ-2026 болісною поразкою від Норвегії. У другому турі Синьо-жовті розгромно програли Франції.