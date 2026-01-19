Змінила його у 21 рік: яке прізвище було у дружини Олександра Усика до заміжжя

Катерина Усик вийшла заміж у 21 рік і взяла прізвище чоловіка-спортсмена

Олександр Усик – український чемпіон з боксу. І доки він будував спортивну кар’єру, у його тіні завжди була надійна опора — дружина Катерина. Вона народила спортсмену вже чотирьох дітей, причому залишається у чудовій формі. При цьому мало хто знає, яке прізвище було у дружини Усика до заміжжя.

Що варто знати:

Дівоче прізвище Катерини Усик — Хмелевська

Пара познайомилася у школі та одружилася у 2009 році

Подружжя виховує чотирьох дітей

"Телеграф" розповідає, що відомо про дівоче прізвище Катерини Усик і коли вона його змінила.

Катерина до того, як стала Усик

Дружина українського боксера народилася у Сімферополі 15 травня 1988 року, зараз їй 37 років. Вона походить із простої родини, де мама працювала вчителькою, а тато був таксистом. З Олександром Усиком Катя познайомилася у шкільні роки, коли їй було 15 років.

Олександр та Катерина Усик. Фото: соцмережі

Шкільна дружба переросла в перше і міцне кохання. У 2009 році Олександр та Катерина одружилися. Тоді вона взяла прізвище чоловіка і теж стала Усик. А до того в дівоцтві вона була Катя Хмелевська.

Олександр та Катерина Усик. Фото: https://www.instagram.com/usyk_kate1505/

Пара разом вже понад 20 років, 16 із яких в офіційному шлюбі. За цей час у боксера та його дружини народилися четверо дітей: 15-річна Ліза, 12-річний Кирило, 10-річний Михайло та майже 2-річна Маша. Катерина Усик залишається надійною опорою для чоловіка-спортсмена, а їхню пару називають однією з найміцніших та найкрасивіших в українському спорті.

Олександр та Катерина Усик. Фото: https://www.instagram.com/usyk_kate1505/

