Трамп у Білому домі назвав росіянина легендою (відео)
У США вшановували спортсмена із країни агресора
Президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі чемпіонів НХЛ — ХК "Флорида Пантерз". Під час заходу лідер вільного світу похвалив російського воротаря команди Сергія Бобровського.
Що потрібно знати
- Президент США традиційно приймає чемпіонів спортивних ліг у Білому домі
- "Флорида Пантерз" минулого року виграла Кубок Стенлі
- Трамп назвав російського воротаря команди "легендарним"
Трамп назвав Бобровського "легендарним воротарем" Про це повідомляє "Телеграф".
А якщо говорити про оборону, то легендарний воротар Сергій Бобровський, також відомий як Боб, був просто чудовий. Це серйозна заявка. Це була чудова концепція, справді гарна ідея. Він оформив три "сухарі" в кожній із перших трьох серій, включаючи ключовий четвертий матч — шат-аут проти "Торонто" у другому раунді. Він грав феноменально, просто феноменально.
Нагадаємо, "Флорида Пантерз" двічі поспіль виграла Кубок Стенлі. Минулого сезону американський клуб у фіналі з рахунком 4:2 переграв "Едмонтон Ойлерз" із Канади.
Це не вперше Трамп хвалить російського хокеїста. Раніше президент США назвав путініста Олександра Овечкіна "великим". Це сталося після того, як росіянин забив 895-й гол у регулярному сезоні Національної хокейної ліги та побив рекорд канадця Вейна Грецкі. До речі, у США Овечкін фактично став національним героєм, попри те, що спортсмен є затятим шанувальником президента Росії Володимира Путіна.