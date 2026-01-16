Рус

Трамп у Білому домі назвав росіянина легендою (відео)

Михайло Корнілов
Дональд Трамп та Сергій Бобровський Новина оновлена 16 січня 2026, 11:44
Дональд Трамп та Сергій Бобровський. Фото Getty Images

У США вшановували спортсмена із країни агресора

Президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі чемпіонів НХЛ — ХК "Флорида Пантерз". Під час заходу лідер вільного світу похвалив російського воротаря команди Сергія Бобровського.

Що потрібно знати

  • Президент США традиційно приймає чемпіонів спортивних ліг у Білому домі
  • "Флорида Пантерз" минулого року виграла Кубок Стенлі
  • Трамп назвав російського воротаря команди "легендарним"

Трамп назвав Бобровського "легендарним воротарем" Про це повідомляє "Телеграф".

А якщо говорити про оборону, то легендарний воротар Сергій Бобровський, також відомий як Боб, був просто чудовий. Це серйозна заявка. Це була чудова концепція, справді гарна ідея. Він оформив три "сухарі" в кожній із перших трьох серій, включаючи ключовий четвертий матч — шат-аут проти "Торонто" у другому раунді. Він грав феноменально, просто феноменально.

Дональд Трамп

Нагадаємо, "Флорида Пантерз" двічі поспіль виграла Кубок Стенлі. Минулого сезону американський клуб у фіналі з рахунком 4:2 переграв "Едмонтон Ойлерз" із Канади.

Відеоогляд 6-го матчу фіналу Кубка Стенлі

Це не вперше Трамп хвалить російського хокеїста. Раніше президент США назвав путініста Олександра Овечкіна "великим". Це сталося після того, як росіянин забив 895-й гол у регулярному сезоні Національної хокейної ліги та побив рекорд канадця Вейна Грецкі. До речі, у США Овечкін фактично став національним героєм, попри те, що спортсмен є затятим шанувальником президента Росії Володимира Путіна.

