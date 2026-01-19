Украина - Чехия: онлайн-трансляция матча Евро-2026 по гандболу (видео)
Сине-желтые попытаются громко хлопнуть дверьми
В понедельник, 19 января, мужская сборная Украины по гандболу проведет свой последний поединок на чемпионате Европы-2026. Соперником нашей команды станет команда Чехии
Что нужно знать
- Сборная Украины завершает свои выступления на Евро
- Украина проиграла Норвегии и Франции
- Чехия уступила Норвегии и Франции
На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция матча Украина — Чехия от YouTube-канала "Суспільне Спорт". Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.
Прямая видеотрансляция матча Евро-2026 по гандболу Украина — Чехия
После двух поражений подряд и команда Украины, и сборная Чехии потеряли математические шансы на выход в плей-офф. В очном матче украинцы и чехи решат судьбу 3-го места в квартете.
Отметим, лучшим результатом сборной Украины на ЧЕ было 11-е место, а на ЧМ — 7-я позиция. Чехи в прошлом веке занимали 6-е место на Евро, а на ЧМ однажды ставали восьмыми.
Напомним, украинские гандболисты стартовали на ЧЕ-2026 крупным поражение от Норвегии. Во втором туре Сине-желтые разгромно проиграли Франции.