Україна — Норвегія: онлайн-трансляція матчу Євро-2026 з гандболу (відео)

Синьо-жовті стартують на Євро грою проти господарів

У четвер, 15 січня, чоловіча збірна України з гандболу розпочне свій шлях на чемпіонаті Європи-2026. У першій грі українці зіграють проти Норвегії.

Що потрібно знати

Перший суперник збірної України на Євро-2026 — Норвегія

Гра пройде в норвезькому Берумі

Наступний матч українці зіграють проти Франції

На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція матчу Україна — Норвегія. Початок гри о 21:30 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Євро-2026 з гандболу Україна — Норвегія

Чемпіонат Європи проходить у Швеції, Норвегії та Данії. Збірна України свої ігри групової стадії проводить на "Юніті Арена" у Берумі (Норвегія). Також суперниками Синьо-жовтих по квартету С є команди Франції та Чехії. Щоб вийти в плей-оф нашій команді необхідно зайняти перше чи друге місце у групі.

Додамо, що норвежці двічі вигравали "срібло" на чемпіонатах світу, а найкращим досягненням команди на Євро була "бронза". Найкращими результатами збірної України на ЧЄ було 11-те місце, а на ЧС — 7-ма позиція.

Раніше президентка Федерації легкої атлетики України, народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Саладуха назвала імена чотирьох українських зимових олімпійців, виступи яких її надихають. Вона порекомендувала українцям стежити за їхнім прогресом на Іграх.