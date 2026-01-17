Україна — Франція: онлайн-трансляція матчу Євро-2026 з гандболу (відео)

Синьо-жовті проведуть гру проти фаворита групи

У суботу, 17 січня, чоловіча збірна Уркаїни із гандболу зіграє ключовий поєдинок на чемпіонаті Європи-2026. Суперником нашої команди стане команда Франції.

Що потрібно знати

Збірна України зіграє з Францією на ЧЄ-2026 з гандболу

У першому турі Україна програла Норвегії

Франція здолала Чехію

На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція матчу Україна — Франція від YouTube-каналу "Суспільне Спорт". Початок гри о 19:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу Євро-2026 з гандболу Україна — Франція

Синьо-жовті програли першу гру Норвегії (22:39), а французи виграли чехів (42-28). Таким чином, у разі поразки українці вже сьогодні можуть достроково припинити боротьбу за попадання у плей-оф. Все залежить від результату матчу Норвегія — Чехія, який розпочнеться пізніше.

Додамо, що Франція — одна із найтитулованіших команд у гандболі. На рахунку французів 3 олімпійських "золота", 6 перемог на чемпіонатах світу та 4 тріумфи на Євро. Найкращим результатом збірної України на ЧЄ було 11 місце, а на ЧС — 7 позиція.

На сайті "Телеграф" є повне відео першого матчу нашої команди на ЧС-2026 з гандболу проти Норвегії.