Збірна України на Євро-2026 з гандболу: розклад, трансляції та результати матчів (відео)

Синьо-жовті спробують вийти у плей-оф престижного турніру

У четвер, 15 січня, чоловіча збірна України з гандболу стартує на чемпіонаті Європи-2026. Турнір проходить у Швеції, Норвегії та Данії.

Що потрібно знати

17-й ЧЄ з гандболу пройде в 3 країнах

На турнірі виступатимуть 24 команди

У плей-оф із групи вийдуть 2 найкращі команди

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, прямі відеотрансляції та результати матчів національної команди на головному турнірі року. Додамо, що всі ігри збірної України з гандболу будуть доступні для перегляду на YouTube-каналі та телеканалі "Суспільне Спорт" та місцевих каналах "Суспільного".

Збірна України на груповій стадії Євро-2026 зіграє у квартеті С. Для виходу до наступної стадії турніру необхідно потрапити у топ-2 своєї групи.

Розклад, трансляції та результати матчів збірної України на чемпіонаті Європи-2026 з гандболу (оновлюється)

Четвер, 15 січня:

21:30. Україна – Норвегія — онлайн-трансляція матчу Євро-2026

Субота, 17 січня:

19:00. Україна – Франція

Понеділок, 19 січня:

19:00. Чехія – Україна

Склад збірної України з гандболу на Євро-2026

