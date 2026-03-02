Зима повертається? Дніпро накриють морози до -8 саме тоді, коли всі чекали на весну

Не поспішайте ховати пуховики

У Дніпро перші дні березня принесуть мінливу й контрастну погоду. Після м’якого й сонячного початку тижня з весняним теплом містян чекає різке похолодання з морозами. Уже з 3 березня температура поступово знижуватиметься і лише на наступному тижні синоптична ситуація зміниться — повітря знову прогріється до +8 градусів, повертаючи відчуття весни.

Що варто знати

Початок березня у Дніпрі відзначиться різкими перепадами від весняних +8 °C до суворих нічних морозів

Найхолоднішим днем стане 10 березня, коли денна температура впаде до -4 °C, а вночі стовпчики термометрів покажуть -8 °C

Справжнє потепління та комфортні +8 °C повернуться в місто лише після 12 березня

У вівторок, 3 березня, вдень повітря прогріється до приблизно +5 °C, що трохи прохолодніше, ніж у попередні дні. Атмосфера буде здебільшого хмарною, без істотних опадів, туман й ожеледиця вранці можливі, тож теплий верхній одяг і взуття не завадять.

Погода у Дніпрі на 3 березня. Фото: ventusky

У середу, 4 березня, погода майже не зміниться. Вдень триматиметься близько +5 °C, знову без значних опадів. Це хороший день для того, щоб завершити справи на свіжому повітрі, але все ще варто бути готовими до прохолодного ранку.

Погода у Дніпрі на 4 березня. Фото: ventusky

У четвер, 5 березня, очікується легке потепління. Вдень повітря прогріється до +7 °C, хоча вранці та вночі буде близько +3 °C. Такий перепад температур робить шаруватий одяг оптимальним вибором: легкий светр під курткою — уже не надмірність.

Погода у Дніпрі на 5 березня. Фото: ventusky

Після цього, 6 березня, температура знову знизиться. Вдень близько +3 °C, і така прохолодна тенденція протримається також 7 березня. Нічні значення холодніші, тому без шапки та теплого шарфа краще не виходити надовго

Погода у Дніпрі на 6 березня. Фото: ventusky

У неділю, 8 березня, погода не порадує істотним потеплінням. Вдень знову до +3 °C, а вночі стовпчики термометрів можуть опускатися до -6 °C. Це означає, що святкування на відкритому повітрі краще планувати в тепліших приміщеннях.

Погода у Дніпрі на 8 березня. Фото: ventusky

На 9 березня місто знову відчує вплив зимових повітряних мас. Вдень близько 0 °C, а вранці і ввечері до -3 °C. Така різка зміна підкреслює, що березень поки що не визначив свою остаточну "весняну" погоду.

Погода у Дніпрі на 9 березня. Фото: ventusky

Зима нагадує про себе з повною силою 10 березня. Цей день стане періодом справжнього похолодання — вдень близько -4 °C, а вночі температура може знижуватися до -8 °C. Варто утеплитися максимально.

Погода у Дніпрі на 10 березня. Фото: ventusky

Помітне потепління настане 12 березня. Прогнозується вже +8 °C вдень, що створює найкомфортніші умови для прогулянок і повернення до легшого одягу.

Погода у Дніпрі на 12 березня. Фото: ventusky

