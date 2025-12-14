Українська тенісистка виграла престижний турнір

Українка виборола свій другий титул на такому рівні

У неділю, 14 грудня, відома українська тенісистка Ангеліна Калініна (№155 WTA) зіграла у фіналі турніру WTA 125 у Ліможі (Франція). У фінальному поєдинку українка здолала 59-ту ракетку світу Ельзу Жакмо з Франції.

Що потрібно знати

Калініна виграла титул у Ліможі

У фіналі українка здолала місцеву тенісистку

Для Калініної цей другий титул WTA 125 у кар’єрі

У 3-сетовому поєдинку Калініна обіграла Жакмо — 6:3, 4:6, 7:5, причому у вирішальній партії українка зробила камбек, поступаючись з рахунком 3:5. Про це повідомляє "Телеграф".

Зазначимо, гра тривала 2 години та 38 хвилин. Українка зробила 5 ейсів, на її рахунку 5 подвійних помилок. Ангеліна виграла п’ять із восьми брейк-пойнтів. Калініна взяла свій другий титул WTA 125 у кар’єрі. 3 роки тому вона також перемогла у Ліможі.

Ангеліна повернулася у великий теніс після тривалої перерви. На початку червня 2025 року Каліна знялася з "Вімблдону" і з того часу не грала в офіційних іграх.

Довідка: WTA 125 — другий рівень професійних жіночих тенісних турнірів, які проводять Жіноча тенісна асоціація (WTA). Розташовується між турнірами основного туру WTA та турнірами ITF (Міжнародна федерація тенісу).

