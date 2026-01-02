В українському тенісі спалахнув скандал через новорічне фото

Українська тенісистка святкувала Новий рік із росіянками, які представляють інші країни на міжнародній арені

Відома українська тенісистка Надія Кіченок відсвяткувала Новий рік у компанії російських спортсменок, які змінили громадянство. Після публікації знімка українку розкритикували.

Що потрібно знати

Надія зробила фото із відомими тенісистками російського походження

Тенісистка зазначила, що ніхто на знімку не представляє Росію

Олійникова публічно розкритикувала Надію

Надія спробувала виправдатися тим фактом, що жодна з присутніх на фото росіянок не представляє країну-агресора. Про це повідомляє Ukrainian Tennis Community.

Мені шкода, що це образило людей. Моя проукраїнська позиція незмінна. І всі про це знають. Я визнаю, що я публічна людина. І несу велику відповідальність. Те, що ви написали "росіяни": по-перше, жодна з гравців не грає за країну-агресора. І це факт. Надія Кіченок

Повна заява Надії Кіченок

Українська тенісистка Олександра Олійникова (№96 WTA) розкритикувала Кіченок за фото, додавши, що їй соромно за неї.

Саме через таких людей у світі спотворюється сприйняття того, що насправді відбувається в Україні. Мені соромно мати таких колег. Я не до кінця розумію, за що стоїть ця тенісистка. Але точно не за те, за що я стою і більшість українців, які проживають війну щодня: обстріли, втрати, чиї рідні та друзі воюють, і хто прагне не ілюзорного "миру", а реальної справедливості. Олександра Олійникова

Повна заява Олександри Олійникової

Нагадаємо, напередодні в соцмережах з’явилося фото, на якому Надія Кіченок святкує Новий рік із колишніми російськими тенісистками Юлією Путінцевою, Дарією Касаткіною та Анною Даніліною. Також на знімку присутня сербська тенісистка Олександра Крунич та дівчина Касаткіної – фігуристка Наталія Забіяко.

Надія Кіченок (крайня зліва) на скандальному знімку/Фото: instagram.com/yulia_putintseva

Додамо, що знімок опублікувала Путінцева, яка у листопаді 2025 року зіграла на "Турнірі Північної Пальміри" у Санкт-Петербурзі (Росія). Спонсором змагань була компанія "Газпром".

Раніше повідомлялося, що РФ атакувала будинок у Дніпрі, де раніше жила Надія Кіченок. Крім того, РФ вночі знищила готельно-ресторанний комплект "Bartolomeo". Людмила Кіченок, сестра Надії, зауважила, що тренувалася на кортах у цьому закладі.