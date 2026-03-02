У зоні ризику не тільки ППО: як війна на Близькому Сході може вплинути на бойові дії в Україні

Війни на Близькому Сході вже ввпливає на світову економіку

Затягування бойових дій на Близькому Сході гратиме важливу роль і в російсько-українській війні. Зокрема, тривалість самої війни може продовжитись, а ЗСУ зіштовхнуться з нестачею боєприпасів, які поставляють партнери.

Основними викликами для України можуть стати ракети до сиситем ППО Patriot і зростання ціни на нафту. Про це колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів у відео на своєму YouTube-каналі.

Що потрібно знати:

Один з ризиків для України — можливе блокування Ормузької протоки

Страхові тарифи для танкерів стрімко зростають, що впливає на світові ціни

Україна може зіштовхнутись з дефіцитом ракет до систем ППО

Ризики для України

"Справа в тому, що, з точки зору інтересів України, у нас є зараз тільки два ризики. Це ракети до систем Patriot і ціна на нафту", — сказав Кулеба.

За його словами, Чим довше Іран стріляє по сусідах, тим більше ракет потрібно для перехоплення. А запаси таких ракет дуже швидко закінчуються.

"І тим вищий ризик, що нам скажуть: "Пацани, вибачте, у нас зараз тут є більш важлива справа. Ви там тримайтесь, ми обов'язково до вас повернемося", — розповів Кулеба.

За словами дипломата, другою проблемою для України може стати ціна на нафту. Черз заяви про перекриття іраном Ормузької протоки, ціни на ринках вже підскочили.

"Там від 10 до 12% підскочила ціна. Ормузька протока, це, хто не знає, між Іраном і Еміратами таке вузьке місце, через яке проходить 20% енергоресурсів світу. Так от, ця протока не заблокована повністюо і я думаю не буде заблокована. Китай не дасть цього зробити. Він натисне на Іран, якщо треба. Але, через такі повідомлення, зростають страхові ризики, зменується суттєво кількість кораблів, танкерів, які проходять цією протокою", — наголосив Кулеба.

Дмитро Кулеба

Чи затягнеться війна в Україні

"На жаль, я скажу так, війна в Україні, я не хочу цього говорити, але ми маємо говорити людям правду. Через війну в Ірані війна в Україні затягується і Путін отримує прибутки, заробляє більше грошей на війну. Але, при цьому, в довгій перспективі, втрачає свої позиції у світі і свою можливість впливати на події у світі. Наступні 48 годин, я думаю, ну, може, три, два-три дні будуть вирішальними, бо стане зрозуміла одна річ. Чи зможе Іран підтримувати темп війни? А це в свою чергу позначиться і на бойовиї діях в Україні", — наголосив Кулеба.

Чи заблокована Ормузька протока

Як повідомляв "Телеграф", через Ормузьку протоку проходить близько 20% всіх світових нафтових вантажів. Саме тому її можлива блокада — головний страх ринків.

Станом на сьогодні, ситуація з протокою залишається нестабільною, однак американська морська присутність у регіоні може вплинути на розблокування. Наразі, за деякими повідомленнями, протоку відкрито, однак Іран зберігає над нею фактичний контроль.

В районі Ормузької протоки накопичуються танкери. Джерело Lloyd's List Intelligence

