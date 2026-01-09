Рус

Росія домоглася покарання для Польщі, на черзі Естонія

Михайло Корнілов
Читать на русском
Новина оновлена 09 січня 2026, 19:15
Вероніка Степанова та Володимир Путін. Фото kremlin.ru

Вплив РФ у міжнародному спорті посилюється

Олімпійська чемпіонка з лижних перегонів Вероніка Степанова назвала Польщу та Естонію "ображеними дітьми". Ці країни не видають візи російським спортсменам для участі у міжнародних змаганнях.

Що потрібно знати

  • Польща не пустила росіян на юніорський ЧЄ-2026 з важкої атлетики й втратила турнір
  • Естонія не пускає на свою територію російських фехтувальників
  • Степанова зловтішається на тлі розширення впливу Росії на міжнародний спорт

Лижниця-путіністка у захваті від того, що Європейська федерація важкої атлетики (EWF) скасувала чемпіонат Європи серед юніорів у Польщі на тлі візового скандалу. У своєму блозі в Telegram Степанова очікує, що подібне станеться з Євро-2026 з фехтування в Естонії.

Польщу позбавили юніорського ЧЄ з важкої атлетики через проблеми з візами для росіян. Естонія може втратити чемпіонат Європи з фехтування через відмову допустити спортсменів з РФ та Білорусі.

Польща та Естонія поводяться як скривджені діти. Про таких ще кажуть "на зло мамі відморожу вуха". Мама-Росія поважає себе і на ображених воду возить і чемпіонати з собою відвозить.

Вероніка Степанова

Нагадаємо, Євро-2026 з важкої атлетики мав пройти з 23 по 30 вересня 2026 року у Любліні. Польща відмовилася надати необхідні гарантії для візового доступу спортсменам із РФ та Білорусі, через що EWF перенесла турнір до Албанії.

ЧЄ-2026 з фехтування заплановано в Таллінні. Естонська влада відмовилася приймати представників країн-агресорів, через що Європейська федерація фехтування (EFC), ймовірно, перенесе турнір у інше місце.

Зазначимо, Степанова є однією з найзапекліших Z-спортсменок Росії. Вона повністю підтримує Путіна і постійно критикує Захід.

#Польща #Естонія #Росія #Фехтування #Важка атлетика #Лижний спорт #Лижні гонки