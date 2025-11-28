Хоче на місце Кабаєвої: російська спортсменка вигадала нове прізвисько Путіну

Лижниця назвала главу Кремля головним дзюдоїстом планети, однак у мережі йому придумали більш відповідне прізвисько

Олімпійська чемпіонка з лижних перегонів з РФ Вероніка Степанова прокоментувала рішення Міжнародної федерації дзюдо (IJF) повернути російським дзюдоїстам прапор та гімн на міжнародних змаганнях. При цьому спортсменка назвала президента Росії Володимира Путіна "головним дзюдоїстом планети"

Що потрібно знати

IJF дозволила змагатися росіянам без жодних обмежень

Путін любить дзюдо, раніше він займався цим видом спорту

У мережі висміяли слова Степанової

Відповідний коментар Степанова розмістила на своєму телеграм-каналі. Вероніка додала, що перша спортивна федерація, підтримавши РФ, остаточно прозріла.

Є привід для оптимізму. Остаточно "прозріла" перша міжнародна федерація з олімпійського виду спорту. Та ще якому! Усім відоме ім’я головного дзюдоїста планети. Скоро прийде усвідомлення й у всіх інших міжнародних спортивних федерацій. Якщо хочуть скоротити втрати – нехай уже сьогодні себе спитають: а що змінилося? За що боролися і чого досягли відстороненням росіян? Я підкажу відповідь: нічого! Вероніка Степанова

У мережі зі сміхом сприйняли слова Степанової. Один із користувачів запропонував називати Путіна "головним балалаєчником планети". Напередодні глава Кремля потрапив у конфуз із музичним інструментом, після чого його почали порівнювати з Поліграфом Шариковим із "Собачого серця".

Інший користувач припустив, що Степанова просто хоче на місце відомої гімнастки Аліни Кабаєвої, яку пов’язують із Путіним і називають його коханкою.

Зазначимо, Степанова є однією з найзапеклішою Z-спортсменкою Росії. Вона повністю підтримує Путіна і постійно критикує Захід.