Україна відправила нових полярників до Антарктиди: експедицію вперше очолила жінка

П'ятнадцятеро науковців і фахівців вирушили до станції "Академік Вернадський" і проведуть там цілий рік

Вночі з 24 на 25 лютого з Києва стартувала 31-а Українська антарктична експедиція. П'ятнадцятеро науковців і фахівців вирушили до станції "Академік Вернадський" — і цього разу команду вперше в історії очолює жінка.

Як розповіли в Національному антарктичному науковому центрі, маршрут до Антарктиди — не найкоротший. Спочатку учасники дісталися Варшави автобусом, звідти — літаком до Південної Америки. Кінцевою точкою повітряної подорожі стане чилійське місто Пунта-Аренас — найпівденніше місто у світі. Саме звідти команда пересяде на український криголам "Ноосфера", який і доставить полярників через океан до острова Галіндез, де розташована станція "Академік Вернадський".

Команда 31-ї Української антарктичної експедиції

Попереду на них чекає перетин протоки Дрейка — однієї з найнеспокійніших водних ділянок планети. Полярники жартома бажають одне одному побачити її "спокійною, як озеро": let the Drake be only a lake.

Історична експедиція: перша жінка-керівниця

Головною особливістю цьогорічної експедиції стало те, що вперше за всю історію українських антарктичних досліджень місію очолила жінка. Нею стала Анжеліка Ганчук — метеорологиня з багаторічним досвідом роботи на "Вернадському".

Очільниця 31-ї експедиції Анжеліка Ганчук та директор НАНЦ Євген Дикий. Фото: Олександр Заклецький

Це не лише особисте досягнення — це важливий символічний крок для всієї наукової спільноти України.

Рік на шостому континенті

На станції команда проведе цілий рік, прийнявши естафету у колег із 30-ї експедиції. Наукова програма охоплює три напрями: геофізичні, метеорологічні та біологічні спостереження. Окрім досліджень, учасники відповідатимуть за щоденне функціонування "Вернадського" — підтримку енергосистем, зв'язку та побутових умов у суворих антарктичних умовах.

Станція "Академік Вернадський"

До складу експедиції увійшли 15 осіб: дев'ятеро вчених (метеорологи, геофізики, біологи), а також лікарка, кухар, системний адміністратор, дизеліст і механік.

30 років України в Антарктиді

Цього року Україна відзначає особливу дату — три десятиліття власної присутності на шостому континенті. Рівно 30 років тому Велика Британія передала нашій країні станцію, яка стала одним із символів незалежної української науки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що біля станції "Вернадського" помітили "нетипового" пінгвіна. Це вид, якого майже ніколи не буває в цьому районі Антарктики.