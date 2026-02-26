Дешевий засіб з аптечки: додайте це у воду, і живець укорениться в рази швидше

Живці винограду, смородини або інжиру можуть тривалий час стояти у воді, але не давати коріння. Чому? Є кілька причин, але є також і засіб, простий і доступний кожному.

Чому не вкорінюються живці? Це може бути через відсутність необхідних умов: надто темно, надто холодно. Проблема може бути й у тому, що минулого сезону на цій культурі було використано надто багато добрив та стимуляторів. Третьою причиною є особливість сорту (це дуже рідкісне явище).

За фактом на початок весни вплинути ми можемо лише на перший момент, забезпечуючи тепло в зоні коренів на рівні 24-27 градусів та прохолоду та світло у зоні майбутніх пагонів.

Але, крім цих заходів, є ще важлива обставина. Багато хто поспішає скористатися різними укорінювачами , будь то класичний Корневін або новомодні Клонекс, Різопон, Радіофарм або Градіс. Але давайте залишимо ці хитрі засоби професіоналам. По-перше, виноград, смородина та інжир і без них чудово дадуть коріння, а по-друге, якщо вже ви вирішили вдатися до них, використовуйте найменше дозування, оскільки легко і просто можна досягти зовсім несподіваного результату: коренів буде щітка, а пагін засохне або взагалі не з’явиться.

Пропоную садівникам-аматорам згадати про звичайний перекис водню. Цей старий аптечний засіб (чайна ложка на півсклянки води) підвищить рівень кисню у воді, в якій проростатиме коріння. Плюс до цього перекис пригнічує патогенну флору.

Не забудьте, що води в ємності має бути на 2-3 сантиметри у висоту, і вам буде щастя при вкоріненні живців.

Простий засіб з аптеки допоможе вкоренити живці винограду, інжиру, смородини та інших культур.

