Справжній десерт чи вдалий маркетинг? Що насправді ховається у плитці білого шоколаду

Чому справжній білий шоколад не буває білим — і що купують українці насправді

Білий шоколад — один із найбільш суперечливих десертів у світі. Хтось обожнює його за ніжний вершковий смак, а хтось стверджує, що це взагалі не шоколад.

"Телеграф" розібрався, з чого складаються ці ласощі, як вони завоювали світ та чи варто їх купувати в українських супермаркетах. Далі про це детальніше.

Не зовсім шоколад? Розвінчуємо головний міф

Головна відмінність білого шоколаду від чорного — повна відсутність какао-порошку. Саме тому він не має характерної гіркоти та коричневого кольору, які ми звикли асоціювати із шоколадом.

Проте це не означає, що він — підробка. За міжнародними стандартами FDA, справжній білий шоколад повинен містити не менше 20% какао-масла — найдорожчого та найціннішого інгредієнта какао-бобів. Решту складають цукор (до 55%) та сухе молоко (від 14%).

Саме тут і криється головна небезпека для покупця. Якщо на етикетці замість какао-масла ви бачите "замінник рослинного жиру" або "пальмову олію" — перед вами не шоколад, а лише кондитерська плитка. Дешевша, але далека від оригіналу.

Від утилізації "відходів" до світового феномену

Мало хто знає, що білий шоколад з'явився не з творчого пориву кондитера, а з банальної економічної потреби. У 1936 році швейцарський гігант Nestlé шукав спосіб раціонально використати надлишки какао-масла, що залишалося після виробництва звичайного шоколаду. Так на світ з'явився легендарний батончик Milkybar.

Справжній бум популярності стався у 60-х роках — завдяки вдалому маркетингу та орієнтації на дітей. А вже на початку 2000-х білий шоколад знайшов своє місце у "високій кухні": його стали використовувати провідні кондитери та шефи в десертах, мусах і гляссажах.

Сьогодні лише у Великій Британії щороку продають майже 80 мільйонів плиток Milkybar — і це красномовно свідчить про любов споживачів до цього продукту.

Користь чи цукрова бомба? Що кажуть факти

Попри критику дієтологів, білий шоколад має цілком реальні переваги:

Без кофеїну. На відміну від темного або молочного шоколаду, білий не містить кофеїну. Його можна давати дітям і вживати ввечері — він не викликає безсоння чи перезбудження.

На відміну від темного або молочного шоколаду, білий не містить кофеїну. Його можна давати дітям і вживати ввечері — він не викликає безсоння чи перезбудження. Джерело кальцію. Завдяки високому вмісту сухого молока, білий шоколад є кращим джерелом кальцію, ніж його темні "брати" — а це плюс для кісток і зубів.

Завдяки високому вмісту сухого молока, білий шоколад є кращим джерелом кальцію, ніж його темні "брати" — а це плюс для кісток і зубів. Енергія та настрій. Він стимулює вироблення серотоніну, швидко піднімаючи настрій — те саме, що ми любимо в будь-якому шоколаді.

Однак є й суттєві мінуси. Через надзвичайно високий вміст цукру цей продукт протипоказаний людям із діабетом та тим, хто ретельно стежить за фігурою. Кількох кубиків цілком достатньо, щоб насолодитися смаком без шкоди для здоров'я.

Як не помилитися при покупці

Є один простий, але дуже ефективний спосіб відрізнити якісний продукт від підробки прямо біля полиці супермаркету — подивіться на колір. Справжній білий шоколад не буває білосніжним. Він повинен мати теплий жовтуватий відтінок — колір слонової кістки. Цей відтінок надає йому какао-масло.

Якщо плитка виглядає ідеально білою — це сигнал: виробник використав дешеві рослинні жири та відбілювачі замість натурального інгредієнта. Такий продукт не лише менш смачний, а й значно менш корисний.

Раніше "Телеграф" розповідав про шоколад, за який платять космічні гроші. Еквадорський бренд перетворив цю плитку на колекційний предмет.