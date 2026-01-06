Світоліна принизила зрадницю Росії після матчу: у чому причина

Українка зустрілася на корті з колишньою росіянкою

У вівторок, 6 січня, перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA №13) успішно розпочала новий сезон. У стартовому поєдинку українка зіграла проти француженки Варвари Грачової (Франція, WTA №75) у першому раунді хардового турніру WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія)

Що потрібно знати:

Світоліна розпочала новий сезон

У першій грі Еліна обіграла француженку Грачову, яка раніше грала за Росію

Українка не потиснула руку колишній росіянці

Гра, яка тривала 1 годину та 17 хвилин, завершилася впевненою перемогою Світоліної з рахунком 6:3, 6:1. Українка після матчу не потиснула Грачовій руку, передає "Телеграф".

Цей успіх вивів Світоліну до 1/8 фіналу, де вона зіграє проти британки Кеті Бултер. До речі, Кеті вибила з турніру українку Юлію Стародубцеву. Еліна лише раз грала проти Бултер — 2020 року вона здолала британку на старті Austrralian Open-2025.

Довідка: Варвара Грачова — французька тенісистка, яка до червня 2023 року представляла на змаганнях Росію. Тенісистка публічно не коментувала своє ставлення до війни в Україні. Через неоднозначну позицію українські тенісистки не тиснуть їй руку після матчів.

Раніше Світоліна розповіла про зворотний бік тенісу. Після поразки на турнірі в Монреалі (Канада) українка отримала образи.