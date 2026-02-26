Це до серйозних неприємностей: що категорично заборонено робити 26 лютого

У народі 26 лютого називають Пташиним днем

У четвер, 26 лютого, православні та греко-католики за новим церковним календарем відзначають релігійне свято – День пам’яті святителя Порфирія Газського чи Порфирій Пізній. До переходу на новоюліанський календар це свято відзначалося 11 березня.

"Телеграф" розповідає, що відомо про свято, головні заборони та прикмети на цей день.

День Порфирія Газського – що відомо?

26 лютого (11 березня за старим стилем) — православні та греко-католики відзначають День пам’яті святителя Порфирія Газського. Він родом із Фессалонік, у 25 років став ченцем і трудився в пустелях Єгипту та Йорданії. Згідно з переказами, на Голгофі йому явився Ісус і зцілив від тяжкої хвороби, після чого Порфирій став охоронцем Чесного Древа Хреста Господнього.

У 50 років Порфирія було обрано єпископом Гази. Він активно будував храми та монастирі в язичницькому регіоні. Після того як після його молитви закінчилася посуха, багато місцевих жителів прийняли хрещення, і до кінця життя святителя все місто стало християнським.

У народі цей день називали Порфирій Пізній, а також Пташиний день.

Що не можна робити 26 лютого?

Не сваріться і не брешіть, не заздріть і не скупіться.

Не відмовляйте у допомозі нужденним.

Не ображайте людей та тварин, не бажайте зла оточуючим.

Не влаштовуйте галасливих застіль, не вживайте алкоголь.

Не займайтеся посівними роботами.

Не садіть вербу — це до серйозних неприємностей.

Не давайте гроші у борг.

Не залишайте брудний посуд на столі.

Погодні прикмети на 26 лютого

За погодою та поведінкою птахів цього дня судять про те, якими будуть весна та літо:

Якщо туман випав зранку — буде негода.

Якщо горобці літають зграями — весна буде теплою.

Якщо граки прилетіли — сніг скоро розтане.

Якщо на небі багато яскравих зірок – до спекотного літа, а якщо раптово пішов сніг – то до дощового.

