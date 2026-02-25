До Харкова почали долітати FPV-дрони: що це за зброя і чому небезпечна

Ця загроза вимагає якнайшвидшого технологічного вирішення

Російські війська змогли "дотягнутись" до околиць Харкова FPV-дроном на оптиці. Небезпека від таких БПЛА дуже велика, оскільки їх неможливо заглушити засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Від місця виявлення уламків дрона до позицій росіян щонайменше 25 кілометрів. Про це повідомив радник міністра оборони України з технологічних напрямів, експерт з військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов ("Флеш").

Що потрібно знати:

Російський FPV-дрон на оптиці знайшли на околицях Харкова

Це нова небезпека, яка вимагає швидких рішень

Росіянам вдалось пролетіти до околиць міста 25 кілометрів і не обірвати кабель

"Дрон ворога на оптиці долетів до північної околиці Харкова( Це реальні загрози, з якими нам доведеться щось технологічно вирішувати. Виявлення на основі РЕР тут не спрацює, допоможуть РЛС, але в разі низького польоту ФПВ і вони не є панацеєю. Акустика? Можливо", — написав Бескрестнов.

Уламки ворожого дрона

Обірваний оптоволоконний кабель російського дрона

Дрон пролетів 25 кілометрів

Також він оприлюднив відео з ворожого БПЛА. За його словами, росіянам вдалось якимось чином пролетіти до околиць міста 25 кілометрів без обриву кабелю.

"Ще одне відео від РФ з загрозою атак на Харків дронами на оптиці. Цікаво, чого їх раптом на Харків потягнуло оптикою? Напевно якийсь коридор по землі укладання оптики знайшли. 25 кілометрів "ліски" розкатати по густонаселеній землі, щоб її не порвати під час польоту, теж не просто", — наголосив Бескрестнов.

Чим небезпечні такі дрони

Дрони, які керуються через оптоволокно неможливо заглушити чи перехопити засобами РЕБ. Оптоволоконний кабель забезпечує передачу якісного відео в режимі реального часу. Існує думка, що при польотах на далекі дистанції сигнал в середині кабелю може втрачатись через розсіювання або поглинатися. А за відсутності нормальної ізоляції кабелю, на якість сигналу вплине навіть пил чи волога.

Дрон з оптоволоконною катушкою

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в російських "шахедах" були виявлені нові моделі радіомодемів. Тепер РФ використовує пристрої різних діапазонів, що ускладнює роботу з їх подавлення.