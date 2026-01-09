Українка перемогла росіянку, яку нагороджував Путін (відео)
Марта пробилася до півфіналу хардового турніру
У п’ятницю, 9 січня, українська тенісистка Марта Костюк (№26 WTA) пройшла у півфінал тенісного турніру у Брісбені (Австралія). У 1/4 фіналу українка перемогла першу ракетку Росії Мірру Андрєєву (№9 WTA).
Що потрібно знати
- Костюк обіграла Андрєєву
- Марта вийшла до півфіналу турніру у Брісбені
- Андрєєва отримувала державну нагороду від президента РФ Володимира Путіна
Марта розібралася з "нейтральною" суперницею у двох сетах — 7:6, 6:3. Про це повідомляє "Телеграф".
Гра тривала 1 годину 47 хвилин. Костюк виконала 2 ейси і припустилася 2 подвійних помилок. Тенісистки зустрічалися вперше. Після гри Марта не потиснула руку росіянці.
У півфіналі турніру у Брісбені Костюк зіграє із шостою ракеткою світу Джесікою Пегулою (США). Американка в минулому раунді переграла українку Даяну Ястремську.
Додамо, що 18-річна Мірра не висловлювалася публічно на тему війни в Україні. У вересні 2025 року Путін нагородив Андрєєву орденом "За заслуги перед Батьківщиною" І ступеня. Андрєєва на Олімпіаді-2024 у Парижі виграла "срібло" у парному розряді.
Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA №13) успішно розпочала новий сезон. У стартовому поєдинку 2026 року українка обіграла Варвару Грачову (Франція, WTA №75) у першому раунді хардового турніру WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія). Еліна не потиснула руку ексросіянці.