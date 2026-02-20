Графіки не торкнуться західних областей. Які відключення будуть 20 лютого

Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тож у пʼятницю, 20 лютого, протягом усього дня у країні є відключення електрики для побутових споживачів, повідомляє "Укренерго"

Київ

Введено графіки окремо для кожного будинку у столиці. Що важливо знати:

Графіки будуть нерівномірними у різних районах через особливості пошкоджень енергосистеми.

Вони ніяк не прив’язані до черг, до яких ми звикли (1.1, 1.2, 2.1 тощо).

Їх можна буде подивитися в чат-боті та на сайті. Через навантаження на сайті можливі затримки до 5 хвилин.

Київська область

Графіки відключень у Київській області 20 лютого

Житомирська область

Графіки відключень у Житомирській області 20 лютого

Сумська область

Графіки відключень у Сумській області 20 лютого

Полтавська область

Графіки відключень у Полтавській області 20 лютого

Запорізька область

Графіки відключень у Запорізькій області 20 лютого

Кіровоградська область

Графіки відключень у Кіровоградській області 20 лютого

Миколаївська область

Графіки відключень у Миколаївській області 20 лютого

Черкаська область

Графіки відключень у Черкаській області 20 лютого

Чернівецька область

Графіки відключень у Чернівецькій області 20 лютого

Чернігівська область

Графіки відключень у Чернігівській області 20 лютого

Вінницька область

Графіки відключень у Вінницькій області 20 лютого

Тернопільська область

В області діє графік погодинних відключень, але у оновленому форматі. Тепер споживачі можуть індивідуально на свою адресу перевіряти, коли саме планується відключення світла.

Хмельницька область

Графіки відключень у Хмельницькій області 20 лютого

Дніпропетровська область

Графіки відключень у Дніпропетровській області 20 лютого

Одеська область

Графіки відключень в Одеській області 20 лютого

