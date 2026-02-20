Графіки не торкнуться західних областей. Які відключення будуть 20 лютого
Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тож у пʼятницю, 20 лютого, протягом усього дня у країні є відключення електрики для побутових споживачів, повідомляє "Укренерго"
Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.
Київ
Введено графіки окремо для кожного будинку у столиці. Що важливо знати:
- Графіки будуть нерівномірними у різних районах через особливості пошкоджень енергосистеми.
- Вони ніяк не прив’язані до черг, до яких ми звикли (1.1, 1.2, 2.1 тощо).
- Їх можна буде подивитися в чат-боті та на сайті. Через навантаження на сайті можливі затримки до 5 хвилин.
Київська область
Житомирська область
Сумська область
Полтавська область
Запорізька область
Кіровоградська область
Миколаївська область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область
Вінницька область
Тернопільська область
В області діє графік погодинних відключень, але у оновленому форматі. Тепер споживачі можуть індивідуально на свою адресу перевіряти, коли саме планується відключення світла.
Хмельницька область
Дніпропетровська область
Одеська область
