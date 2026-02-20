Відлякаєте грошову удачу: що заборонено робити 20 лютого

Цей день — нагадування про важливість добрих справ і милосердя

Цієї п'ятниці, 20 лютого, православні християни та греко-католики, згідно з новоюліанським церковним календарем, вшановують пам’ятьсвятого Лева, єпископа Катанського. За старим стилем це свято припадало на 5 березня.

Лев народився у VIII столітті у Візантії і став єпископом міста Катанія на Сицилії. Він відомий як благочестивий пастир і щедрий помічник бідних, сиріт і мандрівників, годував та опікувався ними, а також прославився даром зцілення і чудотворення.

Одна з легенд про нього свідчить, що Лев переміг відомого тоді чарівника, який вводив людей в оману фальшивими дивами. Ця подія принесла йому широку шану як захиснику віри.

Традиції та прикмети 20 лютого

У народі 20 лютого часто називали Лев-катальщик, бо в давнину цього дня люди прощалися з зимовими розвагами — каталися з гірок на санках, вважалося, чим далі скотишся — тим щасливішим буде рік. Також була традиція випікати круглі коржі або колобки, загадуючи при цьому бажання, щоб усе "котилося до щастя".

Птахи, що купаються у снігу , пророкують відлигу;

, пророкують відлигу; птахи сидять високо на гілках — знак морозу;

— знак морозу; сніг тане чи швидко зійшов — чекайте різкого похолодання найближчим часом.

Тане сніг. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 20 лютого

брехати, заздрити, мститися — усе повернеться до вас утричі;

починати нові справи або давати обіцянки — є ризик не виконати їх;

є ризик не виконати їх; сваритися і сперечатися — так можна накликати неприємності в родині;

— так можна накликати неприємності в родині; залишати віник "п'яткою вгору" — це вважається символом невдачі;

грюкати відрами чи іншими металевими предметами — це може "відлякати" фінансову удачу.

Раніше "Телеграф" ділився календарем передвеликодніх святок. Ми зібрали для вас усі важливі свята.