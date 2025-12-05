Трамп нагородив сам себе: найкращі меми та жарти про жеребкування ЧС-2026 (фото, відео)
У мережі висміяли президента США та розкритикували ФІФА
У п’ятницю, 5 грудня, у Вашингтоні (США) відбулася урочиста церемонія жеребкування фінальної стадії чемпіонату світу з футболу-2026. Захід сильно затягнувся через музичні номери та інші активності.
- Урочиста церемонія жеребкування ЧС-2026 відбулася у Вашингтоні
- Під час заходу Трамп отримав премію миру ФІФА, засновану після того, як голова Білого дому не зміг виграти Нобелівську премію миру
- Мережа сміється з Трампа, котрий фактично нагородив сам себе
Мережа відреагувала масою жартів та мемів на жеребкування ЧС-2026. Користувачі жартували про премію миру Трампа та затягнутість церемонії, передає "Телеграф".
Нагадаємо, збірна України ще не кваліфікувалася на ЧС-2026. Для виходу на Мундіаль Синьо-жовтим необхідно виграти два матчі на шляху B європейського плей-оф. У першій грі українці зіграють зі Швецією. У разі успіху Синьо-жовті за путівку на Мундіаль проведуть дуель проти переможця матчу Польща – Албанія. У першій та другій зустрічі наша команда буде "господаркою" поля. Через потенційний вихід на поляків у футбольному середовищі назріли питання до УАФ (Українська асоціація футболу), адже Україна грала "домашні" матчі у Польщі.
Додамо, що збірна України не зуміла здобути пряму путівку на Мундіаль, посівши друге місце у групі європейського відбору ЧС-2026. З нашого квартету на турнір кваліфікувалася команда Франції.