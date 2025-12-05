Трамп нагородив сам себе: найкращі меми та жарти про жеребкування ЧС-2026 (фото, відео)

У мережі висміяли президента США та розкритикували ФІФА

У п’ятницю, 5 грудня, у Вашингтоні (США) відбулася урочиста церемонія жеребкування фінальної стадії чемпіонату світу з футболу-2026. Захід сильно затягнувся через музичні номери та інші активності.

Урочиста церемонія жеребкування ЧС-2026 відбулася у Вашингтоні

Під час заходу Трамп отримав премію миру ФІФА, засновану після того, як голова Білого дому не зміг виграти Нобелівську премію миру

Мережа сміється з Трампа, котрий фактично нагородив сам себе

Мережа відреагувала масою жартів та мемів на жеребкування ЧС-2026. Користувачі жартували про премію миру Трампа та затягнутість церемонії, передає "Телеграф".

Багатьом не сподобався офіційний гімн ЧС-2026 – пісня Desire Роббі Вільямса

Глави США, Канади та Мексики обрали свої країни при визначенні груп для країн-господарок ЧС-2026. У мережі вважають це підозрілим

Користувачі виступили проти участі політиків у подібних заходах

Найобговорюваніша тема — приз миру Трампа

Трамп фактично нагородив себе сам трофеєм, який вигадали спеціально для нього

Країни-господарки отримали хороший жереб. У мережі натякають на корупцію у ФІФА

Складний вибір

Тобто Трамп не отримав Нобелівську премію миру, тож для нього вигадали іншу премію?

ФІФА затягнула жеребкування

Дорогі США та ФІФА, це все, що потрібно: ніякого блиску, ніякого гламуру, ніяких артистів, тільки жеребкування

Жеребкування ну дуже затягнулося. На цьому фоні жереб у Лізі чемпіонів просто блискавичний

Найкращий момент жеребкування — танці Трампа під хіт YMCA

Трамп хоче перейменувати "американський футбол" через ЧС-2026 з футболу

Президента ФІФА Джанні Інфантіно розкритикували за підлабузництво перед Дональдом Трампом

Нагадаємо, збірна України ще не кваліфікувалася на ЧС-2026. Для виходу на Мундіаль Синьо-жовтим необхідно виграти два матчі на шляху B європейського плей-оф. У першій грі українці зіграють зі Швецією. У разі успіху Синьо-жовті за путівку на Мундіаль проведуть дуель проти переможця матчу Польща – Албанія. У першій та другій зустрічі наша команда буде "господаркою" поля. Через потенційний вихід на поляків у футбольному середовищі назріли питання до УАФ (Українська асоціація футболу), адже Україна грала "домашні" матчі у Польщі.

Додамо, що збірна України не зуміла здобути пряму путівку на Мундіаль, посівши друге місце у групі європейського відбору ЧС-2026. З нашого квартету на турнір кваліфікувалася команда Франції.