Трамп може отримати персональну "премію миру" після провалу з "нобелівкою"

Схоже, що для президента США започаткували спеціальну нагороду

Президент США Дональд Трамп близький до отримання нової премії миру. Нагородити голову Білого дому може Міжнародна федерація футболу (ФІФА).

Що потрібно знати

ФІФА анонсувала нову премію миру

Президент ФІФА Джанні Інфантіно та Дональд Трамп перебувають у добрих відносинах

ЗМІ вважають, що нова футбольна премія дістанеться саме Трампу

Друг і союзник Трампа, президент ФІФА Джанні Інфантіно, напевно, нагородить Трампа новою премією миру, яку напередодні заснувала футбольна організація. "Премію миру FIFA — Футбол об’єднує світ" вперше вручать у грудні, а її ймовірним одержувачем є саме Трамп, стверджує ndtv.

ФІФА випустила невеликий пресреліз, в якому йдеться про те, що нова премія вручається особам, які "вчинили виняткові та видатні дії заради миру і тим самим об’єднали людей по всьому світу".

Ця премія вручатиметься щорічно. Першу премію буде вручено президентом ФІФА Інфантіно у п’ятницю, 5 грудня 2025 року, під час жеребкування фінальної стадії Чемпіонату світу з футболу-2026 у Вашингтоні (США).

Зважаючи на дружні стосунки між Інфантіно та Трампом, а також місце церемонії, можна сміливо припустити, що саме Трамп стане першим лауреатом Премії миру ФІФА. Крім того, цей жест від ФІФА зміцнить зв’язок організації з американською владою перед ЧС-2026 з футболу, який пройде в США, Канаді та Мексиці.

Нагадаємо, лауреатом Нобелівської премії миру-2025 стала Марія Коріна Мачадо, продемократична активістка з Венесуели. Нобелівська премія миру — одна з шести премій Нобеля, заснованих шведським винахідником та промисловцем Альфредом Нобелем. Раніше "Телеграф" писав, хто з політиків отримував "Нобеля", якого так хотів Трамп.