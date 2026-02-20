Сьогодні рідко згадують: як раніше називалася Контрактова площа в Києві

П'ять століть ця площа на Подолі була торговим майданом, ідеологічним символом і місцем народної пам'яті

Є місця в Києві, де час немовби зупиняється — або, навпаки, тече одразу в кількох напрямах. Контрактова площа в Києві саме таке місце.

Тут поруч сусідять давні храми й сучасні кав'ярні, студенти Могилянки й туристи з фотоапаратами, ринковий гомін і тиша старовинних брукованих провулків. Але за цією буденною картиною ховається багатовікова і насичена подіями біографія.

Ринкова: серце середньовічного Подолу

Перші письмові згадки про площу сягають XVI століття. Тоді вона носила просту й промовисту назву — Ринкова. Поділ у ті часи був справжнім серцем Києва: сюди сходилися купці, ремісники й подорожні з різних країв, укладалися угоди, гомоніли торговці із сусідніх і далеких країн. Площа жила — гучно, строкато, непередбачувано.

Назва Контрактова площа закріпилася за майданом тому, що саме тут київські купці підписували свої угоди. Майже кожен камінь нинішньої Контрактової має прихований слід того часу. Під сучасним брукуванням — шари культурних нашарувань, що зберігають пам'ять про середньовічний Київ.

Олександрівська: доба класицизму й модернізації

У XIX столітті площу перейменували на Олександрівську — на честь російського імператора Олександра II. Епоха принесла з собою активну модернізацію: на площі зводили кам'яні споруди у стилі класицизму, формувався той архітектурний вигляд, який частково знайомий сучасним киянам і досі.

Контрактова площа в ХІХ столітті

Саме тоді тут стали проводити знамениті Київські контракти — щорічні торгівельні ярмарки, де укладалися ділові угоди купців з усієї Європи. Поділ перетворився на важливий економічний центр не лише для України, а й для цілого регіону. Назва "контракти" міцно вкоренилася в народній пам'яті.

Червона площа: ідеологія проти традиції

Після більшовицького перевороту 1919 року площа отримала нову назву — Червона, або Червоний майдан. Перейменування було суто ідеологічним: нова влада прагнула переписати простір міста, символічно стерти минуле й утвердити "новий" радянський Київ.

Але містяни виявилися впертішими за пропаганду. Стара назва — Контрактова — так і не зникла з ужитку. Її продовжували вживати півголосом й уголос, у розмовах і на папері, як нагадування про давні часи ярмарків і вільної торгівлі.

Котрактова площа, 1920 роки

Повернення імені: 1990 рік

У 1990 році, на хвилі національного відродження, площі офіційно повернули її історичну назву — Контрактова. Це було не просто адміністративне рішення, а символічний акт: повернення пам'яті, відновлення зв'язку з власною історією.

Сучасна контрактова площа

Назва відсилає до тих самих Київських контрактів — легендарних ярмарків, що зробили це місце перехрестям торгівлі, культур і доль.

Сьогодні: де минуле живе поруч із сучасністю

Нині Контрактова площа — це злиття епох. Тут відбуваються фестивалі, концерти й мистецькі події. Поряд – студентське життя, туристичний рух, локальний бізнес і глибока культурна пам'ять. Усе це співіснує на кількох гектарах подільської землі.

