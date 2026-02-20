Їсти шкода: що всередині цукерки за майже 8000 євро і хто такі купує (фото)

Вона схожа на діамант, вкрита 23-каратним золотом і доставляється з охороною — як ювелірний виріб

Уявіть собі шоколадну цукерку, за яку доведеться заплатити стільки, скільки коштують більше тисячі квитків на шоколадний фестиваль. Саме такою є "Славна" (Glorious) — творіння португальського шоколатьє Даніеля Гоміша.

Вона офіційно визнана найдорожчою шоколадною цукеркою у світі. "Телеграф" розповість про це детальніше.

Містечко, де шоколад — це мистецтво

Свою сенсацію Даніель Гоміш презентував у Обідуші — середньовічному португальському містечку, яке раз на рік повністю перетворюється на "шоколадне місто". Щороку тут проходить Міжнародний фестиваль шоколаду: туристи з усього світу приїжджають, щоб побачити шоколадні скульптури та інсталяції й скуштувати десерти від найкращих майстрів.

Саме тут, серед запаху какао та солодкого ажіотажу, Гоміш показав світові щось, чого ніхто не очікував — цукерку, яку виставили під охороною як артоб'єкт. Вхідний квиток на сам фестиваль коштує близько 6,5 євро. "Славна" — 7728 євро. За одну цукерку.

Рік розробки, шафран і "секретний інгредієнт"

На створення рецептури Гоміш витратив понад рік. Усередині — складна багатошарова начинка: чорний шоколад преміумкласу Valrhona з екваторіальних регіонів, нитки шафрану, білий трюфель Perigord, олія білого трюфеля, ваніль з Мадагаскару та золоті пластівці. І ще один інгредієнт, якого майстер принципово не розкриває нікому.

Зовні цукерка має форму діаманта і повністю вкрита 23-каратним їстівним золотом. На вітрині вона більше нагадує коштовну прикрасу з ювелірного бутіка, ніж солодощі для чаювання.

Пакування — окрема розкіш

Кожен бонбон розміщують на чорній лакованій дерев'яній основі з вигравіруваним золотом серійним номером, накривають скляним ковпаком, інкрустованим кристалами Swarovski та перлами, і перев'язують золотою декоративною стрічкою. Під ковпаком цукерка виглядає як музейний експонат — і поводяться з нею відповідно.

Охорона, серійні номери та таємні покупці

"Славна" — не одиничний каприз, а лімітована серія з рівно 1000 бонбонів. Кожен має власний серійний номер і однакову ціну — 7728 євро. Імена покупців не розголошуються. Відомо лише, що "золоті" цукерки вже вирушили до ОАЕ, Росії, Анголи та Аргентини.

Транспортування — як у справжнього ювелірного виробу: цукерку зберігають у секретному місці, а доставляють із посиленою охороною та дотриманням спеціальних умов перевезення. Власне, саме так і перевозять діаманти.

Шоколад як статус

"Славна" — це граничний приклад того, куди може зайти кондитерська індустрія, коли шоколад перестає бути просто ласощами. Для когось це вершина гастрономічного мистецтва й символ ультралюксу. Для когось — "золота цукерка, яку просто шкода з'їсти".

Але факт залишається фактом: одна шоколадна цукерка може коштувати як сотні кілограмів звичайного шоколаду з супермаркету. І хтось це купує.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки коштували дефіцитні "Трюфелі" за часів СРСР. Серед нечисленного асортименту виділялися саме ці цукерки, які вважалися справжньою розкішшю.