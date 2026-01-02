Суперзірка збірної України може повернутися до команди після бунту
Спортсмен зі скандалом залишав Синьо-жовтих
Відомий український волейболіст, догравач італійської "Перуджі" Олег Плотницький може знову опинитися у національній команді. У березні 2025 року він оголосив про завершення міжнародної кар’єри.
Що потрібно знати
- Плотницький залишив збірну України після серії скандалів
- Національна команда без Олега вдало дебютувала у Лізі націй
- Волейболіст поговорив із тренером про своє повернення
Відповідний коментар Плотницького наводить ua.tribuna.com. За словами спортсмена, він провів конструктивну розмову із головним тренером збірної України Раулем Лосано.
Все, що можу написати, це – так, ми провели досить гарну та конструктивну розмову, в якій порозумілися. Повернення до збірної? До збірної ще багато часу. Хто був ініціатором розмови? Ми разом із Раулем Лосано планували зустрітися.
Нагадаємо, відхід зі збірної Плотницького, можливо, є відлунням одного зі скандалів. Латвієць Угіс Крастіньш, який очолював збірну України у 2016-2023 роках, залишив свою посаду, після чого на його місце призначили аргентинського фахівця Рауля Лосано. Потім одразу 9 гравців, у тому числі Плотницький, відмовилися виступати за національну команду. Пізніше "відмовники", крім Олега, повернулися до команди, а національна збірна вдало дебютувала у Лізі націй.