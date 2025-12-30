Перед Олімпіадою пролунав новий скандал між Україною та Росією

Нещодавно росіян повернули у міжнародний лижний спорт

Вперше за довгий час українські та російські лижники перетнулися на міжнародному рівні. Це спровокувало заочний конфлікт між делегаціями на престижному турнірі Тур де Скі-2025 в Італії.

Що потрібно знати

Україна та РФ вперше після початку повномасштабного вторгнення виступали на одному лижному турнірі

Українець Доценко та росіянин Коростельов обмінялися репліками у ЗМІ

Російський лижник набув нейтрального статусу, попри підтримку Путіна

Український лижник Андрій Доценко публічно заявив, що не спілкуватиметься з росіянами під час змагань та назвав їх "терористами". Про це повідомляє svt.se.

Вони (FIS, — Ред.) кажуть, що ми маємо спілкуватися з ними, але я ні з ким із них не розмовляю. Вони терористи. Я також вважаю, що ми не маємо боротися проти терористів. Я думаю, що FIS повинен усвідомити, що росіяни терористи, і вони мають дослухатися до всього світу. Щодня гинуть люди: маленькі діти та жінки. Це неправильно. Я вважаю, що це потрібно говорити. Це неправильно. Вони кажуть, що спорт та політика не пов’язані, але спорт – це 100% політика. Андрій Доценко

Російський лижник Савелій Коростельов, який виступає на турнірі в нейтральному статусі (без прапора та гімну), відмовився відповідати на слова українця, додавши, що "всі ми одна велика родина".

Я можу говорити з будь-ким, без будь-яких провокацій. Щодо політики, я не хочу про це говорити. Я повторю: я радий розмовляти з усіма, зустрічатися з усіма. Ми тут як одна родина. Савелій Коростельов

У мережі розкритикували слова російського лижника. Українські користувачі не розуміють, чому країну-агресора допустили до міжнародних змагань.

Додамо, що Коростельов отримав нейтральний статус, попри публічну підтримку президента Росії Володимира Путіна та армії РФ. У соцмережах він ставив лайки під відповідними публікаціями. Ймовірно, новий виток конфлікту між українськими та російськими лижниками відбудеться вже на Олімпіаді-2026.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив допустити РФ до Ігор-2026 за тими самими правилами, що діяли на Олімпіаді в Парижі. Однак деякі міжнародні федерації, наприклад, Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду (FIS) виступила проти цього рішення та відмовила росіянам у видачі нейтрального статусу для участі у відборі на Олімпійські ігри. РФ звернулася до Спортивного арбітражного суду (CAS) і виграла позов проти FIS. CAS зобов’язав FIS допустити російських лижників та сноубордистів до змагань в олімпійських дисциплінах у нейтральному статусі, а спортсменів у паралімпійських дисциплінах на тих самих умовах, що й спортсменів з інших країн.