"Президент" хотів побити Усика в Києві, але лише зганьбився (відео)

Літній боксер не розрахував своїх сил

Нігерійський боксер суперважкої ваги Айк "Президент" Ібеабучі (21-1, 16 КО) зазнав своєї першої поразки у віці 52 років. Ветеран хотів перемогти чемпіона світу у хевівейті за версіями WBC, WBA, та IBF Олександра Усика (24-0, 15 КО), причому зробити це у Києві.

Що потрібно знати

Ібеабучі програв Товолаві в Нігерії

Айк активно зазивав Усика на бій, попри свій вік

У команді українця ніяк не реагували на виклик від нігерійця

52-річний Ібеабучі програв 45-річному земляку Кабіру Товолаві (27-16, 22 КО). Про це повідомляє "Телеграф".

Бій ветеранів боксу був малоактивним, з безліччю клінчів, а "Президент" виглядав стомленим. У результаті поєдинок, який пройшов у Лагосі (Нігерія), завершився перемогою Товолаві одноголосним рішенням суддів. Підсумковий рахунок — 117-111, 115-113 та 115-114.

Зазначимо, Ібеабучі в 1999 році нокаутував легенду боксу, колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Кріса Берда. Це була найгучніша перемога у кар’єрі Айка. Того ж року боксер був ув’язнений за звинуваченням у сексуальних домаганнях, а потім у зґвалтуванні та нанесенні тілесних ушкоджень. Він відбув 16-річний термін ув’язнення у штаті Невада (США).

Ібеабучі переміг Берда

У серпні 2025 року "Президент" повернувся на ринг. Айк відразу викликав на бій Усика, а пізніше запропонував українцеві провести поєдинок у Києві.

Нагадаємо, Усик поки не знає ім’я наступного суперника, хоча заявив, що хоче провести поєдинок проти "Бронзового бомбардувальника". Також Олександр не проти битися з "Руйнівником".