"Президент" викликав Усика на бій у Києві (відео)
Українець поки що не визначився з наступним суперником
Колишній абсолютний чемпіон світу у гевівейті Олександр Усик (24-0, 15 КО) отримав незвичайну пропозицію. На бій українця викликав легенда 90-х Айк Ібеабучі (21-0, 16 КО) з Нігерії на прізвисько "Президент".
Відповідний коментар Ібеабучі наводить worldboxingnews. "Президент" запропонував Усику провести бій у будь-якій країні, не виключивши зі списку навіть Київ.
Ти – абсолютний чемпіон. Ти – чемпіон України. Бийся зі мною у Києві у 2026 році.
Світ хоче побачити, чи справді старий вогонь повернувся. Коли я виграю Кабіру, я доведу свої права на твої титули, Усику.
24 грудня Ібеабучі проведе свій другий бій після повернення на ринг. Нігерієць битиметься з Кабіру Товалаві в Лагосі (Нігерія).
Зазначимо, Ібеабучі на цей час 52 роки. У 1999 році він нокаутував легенду боксу, колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Кріса Берда. Це була найгучніша перемога у кар’єрі Айка. Того ж року боксер був ув’язнений за звинуваченням у сексуальних домаганнях, а потім у зґвалтуванні та нанесенні тілесних ушкоджень. Він відбув 16-річний термін ув’язнення у штаті Невада (США). У серпні 2025 року "Президент" повернувся на ринг.
Нагадаємо, Усик поки не знає ім’я наступного суперника, хоча заявив, що хоче провести поєдинок проти "Бронзового бомбардувальника". Також Олександр не проти битися з "Руйнівником".