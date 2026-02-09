Росіяни планують велику битву за індустріальний центр? Експерт оцінив, чи вистачить у них ресурсів

Про ведення такої підготовки повідомили американські аналітики

Російське військове командування планує масштабний наступ улітку 2026 року, зокрема на Оріхівсько-Запорізькому напрямку. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Що потрібно знати:

РФ готує літній наступ на Оріхівсько-Запорізькому напрямку

Окупантам потрібно захопити території біля річок Гайчур та Верхня Терса

Загроза прямих міських боїв у Запоріжжі у 2026 році відсутня

Оглядач "Інформаційного спротиву" Олександр Коваленко пояснив "Телеграфу", що важливо розрізняти формулювання — наступ на Запоріжжя як обласний центр та Запоріжжя як регіон, область.

"Росіяни для того, щоб розпочати наступ на Запоріжжя, обласний центр, повинні, по-перше, підготувати відповідний плацдарм, на якому вони розміщуватимуть і накопичуватимуть ударне угруповання. Тому що Запоріжжя — це індустріальне, велике місто. І для росіян, якщо вони на це вирішаться, це буде масштабна битва, яка виснажить їх максимально", — пояснює експерт.

Для такої битви окупантам знадобиться багато ресурсу, у тому числі й заздалегідь підготовлені резерви, що можна здійснити лише у разі формування відповідного плацдарму, чим ЗС РФ і займаються зараз уже на згаданому вище напрямку.

"Вони використовують його для того, щоб забезпечити максимальну логістику для майбутнього ударного угруповання — тобто скільки їм потрібно, щоб наступати на Запоріжжя. Цього угрупування сто тисяч критично не вистачає. А триста тисяч — це так", — сказав Коваленко.

Саме тому, за його прогнозами, наступальні дії у Запорізькій області у 2026 році відбуватимуться саме в межах річки Гайчур та річки Верхня Терса — саме стільки територій їм потрібно захопити, аби сформувати такий плацдарм. Ця мета закладена командуванням ЗС РФ як перспектива — середньострокова чи навіть довгострокова.

"Навіть якщо їм за 2026 рік і вдасться, в чому я сумніваюся, сформувати відповідний плацдарм, то у них як мінімум ще пів року, а можливо, навіть більше, піде на формування ударного угруповання. Тому для самого обласного центру загроза прямих бойових дій у міських умовах — це точно не перспектива 2026 року", підсумував він.

Нагадаємо, на фронті збільшилася кількість бойових зіткнень — минулої доби зафіксували близько 300 боїв, більшість із яких сталася на Покровському напрямку.