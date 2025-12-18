Усик став нерукоподатним у Польщі: що сталося

Польський президент відмовився від зустрічі з українським боксером

Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі, володар поясів WBC, IBF, WBA Super Олександр Усик (24-0, 15 КО) потрапив у немилість польської влади. Річ у тому, що боксер допоміг у збиранні коштів на відновлення музею Романа Шухевича у Львові.

Про це повідомляє польське видання Interia. За інформацією джерела, імідж українського боксера у Польщі постраждав настільки, що президент Республіки Кароль Навроцький відмовився зустрічатися з Усиком.

Українець також неодноразово дякував Польщі та полякам за все, що ми як нація зробили для його співвітчизників з початку війни, розв’язаної Російською Федерацією. Він неодноразово висловлював свою вдячність. Однак настав момент, коли з польської точки зору, український суперчемпіон зробив необдуманий крок. Interia

Усик публічно підтримав збір на відновлення музею Романа Шухевича. Крім того, Олександр передав свої рукавички для благодійного аукціону, що відбувся у листопаді, та задонатив 100 тис. грн.

Нагадаємо, в січні 2024 року під час атаки РФ знищила найцінніше, що було в музеї Шухевича — сам будинок генерал-хорунжого УПА. П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що профінансує відновлення музею, проте реконструкція об’єкта так і не розпочалася, при цьому збори на його відновлення продовжувалися.

Довідка: Роман Шухевич – український політичний та військовий діяч, член ОУН (Організація українських націоналістів), головнокомандувач Української повстанської армії (УПА), борець за незалежність України у XX столітті. У Польщі вважають Шухевича "відповідальним за геноцид польського цивільного населення на Волині та у Східній Малопольщі".

Волинська трагедія (Волинська різанина в польській історіографії, — Ред.) сталася за часів Другої світової війни, коли Українська повстанська армія та польська Армія Крайова за участю польських батальйонів шуцманшафту, радянських партизанів, українського та польського цивільного населення влаштували взаємні етнічні чистки на Волині. Тоді загинули десятки тисяч людей.

