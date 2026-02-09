Курс долара буде рости? Що очікувати від валютного ринку у 2026

З 2025 долар виріс на понад 1,5 пункти

Чимало українців хвилює те, що курс долара на початку 2026 року піднявся до 43 грн. Однак ці коливання цілком очікувані.

Що треба знати:

На початку 2025 курс долара складав 41,4, а зараз 43,04

Ринок валют має стабілізуватись не тільки за рахунок надходження допомоги від Заходу

Стрибок долара у 2026 не здивував економістів

Про це Олег Пендзин — економіст, член Економічного дискусійного клубу, розповів в інтерв'ю "Телеграфу". За його словами, вже в лютому можна побачити певні відкати валюти та стабілізацію.

"Стратегія Національного банку України (на 2026 — ред.) полягає в тому, що він буде тримати більш-менш стабільну гривню. І ця більш-менш стабільна гривня буде коливатися на рівні там 43-43,5 грн доларів", — каже експерт.

Тобто великих стрибків долара економіст не прогнозує, і українці можуть заспокоїтись. Це підтверджує і те, що у 2026 Україна має отримати чималу допомогу від партнерів.

"Йдеться про 45 млрд євро, 50 млрд доларів від наших європейських партнерів. Ми маємо доотримати кредит 50 млрд доларів", — додає Пендзин.

За його словами, також не слід забувати про програму з Міжнародним валютним фондом, яка однозначно буде впливати на стабільність валют. Також Україна повністю покриває свої потреби у зовнішньому фінансуванні. Таким чином, усі вищевикладені процеси, будуть стабілізувати ринок валют в Україні, а стрибок на початку року був цілком очікуваним.

Зауважимо, що за даними Мінфіну, станом на 9 лютого курс долара складає 43,04. На початок 2025 вік складав 41,4 грн.

Курс долара в Україні 9 лютого 2026. Дані: Мінфін

