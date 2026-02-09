Як за 2 хвилини попрасувати одяг без електрики: українка показала трюк з каструлею (відео)

"Дідівський" лайфхак, який врятує кожного і кожну

Постійна відсутність електроенергії — не привід відмовлятися від охайного вигляду. Багато хто знаходить прості рішення для побутових викликів. Цього разу мережу підкорив спосыб прасування без праски, яким поділилася українка.

Користувачка Instagram Вікторія Растобіна розповіла, як привести одяг до ладу, маючи під рукою лише металеву каструлю та трохи гарячої води. Процес максимально простий і не потребує специфічних навичок.

Як це працює: покрокова інструкція

Закип’ятіть воду на газовій плиті або туристичному пальнику. Налийте окріп у чисту металеву каструлю (важливо, щоб дно було ідеально чистим). Використовуйте гаряче дно каструлі замість підошви праски, повільно проводячи ним по тканині.

Порада для ідеального результату

На відео авторка тестує метод на джинсах. Щоб не пошкодити делікатні волокна та досягти кращого ефекту, вона вивернула речі навиворіт. Нагрітий метал швидко справляється зі складками, повертаючи одягу доглянутий вигляд.

Регулярні відключення електроенергії змушують українців проявляти винахідливість. Раніше українка розкрила спосіб зробити ліхтарик з картоплі.