Усик називає його найкращим у світі: легенда боксу раптово завершив кар’єру

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Автор
Олександр Усик та Теренс Кроуфорд
Олександр Усик та Теренс Кроуфорд. Фото Getty Images

Знаменитий американець повісив рукавички на цвях

У середу, 17 грудня, американський боксер Теренс "Бад" Кроуфорд (42-0, 31 КО) оголосив про завершення кар’єри. У своєму останньому бою Кроуфорд побив відомого мексиканця Сауля "Канело" Альвареса (63-3-2, 39 KO).

Що потрібно знати

  • Кроуфорд попрощався з боксом на піку кар'єри
  • Усик називає Теренса найкращим боксером у світі
  • "Бад" бився з українцем Постолом за чемпіонський пояс

Відповідний пост 38-річний Теренс опублікував у Instagram. Боксер залишив короткий коментар, а також поділився душевним відео.

Іду великим, більше нічого доводити.

Теренс Кроуфорд

Кроуфорд — один із найуспішніших боксерів сучасності. Теренс — перший в історії боксер, який заволодів чотирма основними титулами у двох вагових категоріях і перший боксер, який став абсолютним чемпіоном у трьох вагових категоріях. Він ставав чемпіоном світу у п’яти вагах: від легкого (до 61,235 кг) до 2-го середнього (до 76,203 кг).

Найкращі нокаути у кар’єрі Кроуфорда

Теренс виграв усі свої поєдинки у профі, не уникаючи великих імен, а також битв з більш габаритними суперниками. Український чемпіон Олександр Усик називає саме Кроуфорда найкращим боксером світу незалежно від ваги.

Я вважаю, що Кроуфорд на сьогоднішній день номер один у рейтингу P4P. Це моя думка.

Олександр Усик

Додамо, що Кроуфорд відомий українським уболівальникам по чемпіонському поєдинку проти Віктора Постола. Американець у липні 2016 року розгромив українця у титульному бою.

Раніше повідомлялося, що так звана "влада" Криму оголосила про "націоналізацію" майна Усика. Українця звинувачують у "співпраці з Києвом".

