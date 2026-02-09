Росія може припинити атакувати Україну з Ту-95 та Ту-160: авіаексперт назвав просту причину

Борти є носіями ракет Х-55/555, Х-101, Х-15

Росія може поставити на паузу удари по Україні з застосуванням Ту-95 та Ту-160, повідомляють OSTIN-канали. Чимало людей припускає, що це пов'язано не тільки з вичерпування запасів ракет, хоча атаки "шахедами", балістикою та "Кинджалами" залишаться.

Як зазначив "Телеграфу" авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап, так звана пауза в атаках може бути обумовлена низкою ефективність ударів цих винищувачів. Тобто Росія не хоче витрачати купу грошей на те, щоб більшість ракет не досягли цілей.

Криволап пояснює, що наразі найважче силам ППО збивати саме балістичні ракети, а от крилаті здебільшого не долітають до своєї мети. Щодо "шахедів", то їх відносна ефективність обумовлена великою кількість, коли мобільні групи просто не встигають фізично збити усі цілі. В цьому і полягає мета ворога — виснажувати сили ППО.

Стратегічна авіація Росії. Інфографіка "Телеграфу"

"Крилаті ракети виявились неефективні. Та й калібри ми перестали враховувати за щось серйозне. Х-101 збивали до 90-95%", — каже експерт.

Він додає, що наразі для росіян використання Ту-95 та Ту-160 під час масованих атак стає дедалі не ефективним. І це пов'язано не тільки з тим, що з початку повномасштабної війни кількість бортів врази скоротилась, особливо після операції "Павутина". Окрім того, велику роль відіграє співвідношення ефективності ударів до їх вартості.

Додамо, що Ту-95МС є носієм ракет Х-55/555 (до 6 шт на внутрішніх вузлах підвіски) та Х-101 (до 8 шт на зовнішніх вузлах підвіски), а Ту-160 — Х-15, Х-101, Х-55/Х-555.

"Крилаті ракети мають велику дальність, але це немає сенсу. Ба більше, їхня не ефективність б'є по їхньому експорту. Адже хто захоче купувати ракети, які так легко збивати?" — каже Криволап.

Ракета Х-101. Інфографіка "Телеграфу"

За його словами, на папері чимало повітряних цілей Росії ефективні, а на ділі — ні. Та ж ракета Х-101, яка має високу дальність польоту, гарне обладнання, але виявилась гірша за Tomahawk. Щодо ракет Х-22, вони досить великі, мають складну систему наведення, яку начебто росіяни вже удосконалили, але їх використовують переважно для ударів по електрогенерації України.

"Використання в цій ситуації крилатих ракет неефективне. Тому росіяни просто зробили розрахунок ефективності. Що таке ефективність? Це вартість ураження на витрати, або витрати на ураження. І ти отримуєш таку картинку: крилаті ракети виявились дуже неефективні", — резюмує експерт.

