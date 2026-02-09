Неповторні ласощі з дитинства. Як желейні ведмедики здобули популярність серед українців

Діти відразу полюбили ці солодощі, хоча в часи СРСР були вітчизняні аналоги желейних цукерок

Діти середини 1990-х — 2000-х років пам'ятають до цього часу улюблений смак мармеладних ведмедиків. Цим солодощам вже понад 100 років, але вони не втрачають своєї популярності

Цукерки зразу після появи завоювали серця дітей в Україні. "Телеграф" розповість детальніше про ці солодощі.

Історія появи ведмедиків

Цукерки на основі желатину винайшли в Німеччині. У 1920 році власник кондитерської фабрики в Бонні Ханс Рігель заснував компанію Haribo. А в 1922 році він придумав цукерки Gummibärchen, що в буквальному перекладі значить "гумові ведмежата".

До їх складу входять желатин або пектин, а також цукор, сироп глюкози, крохмаль, спеції, лимонна кислота, харчові барвники та інші інгредієнти. Ласощі мають різноманітні кольори та смаки (лимон, вишня, полуниця, яблуко тощо). Незабаром вони стали улюбленими ласощами у дітей. До 1960-х років з'явилося безліч варіантів цукерок, що відрізнялися за кольором, смаком та формою.

В Україні ці солодощі з'явились в середині 1990-х років після розпаду СРСР. Вони стали улюбленими серед дітей та навіть дорослих, хоча в радянський час існували вітчизняні аналоги желейних цукерок, але не у формі ведмедиків.

Ці солодощі стали настільки популярними у світі, що студією "Дісней" про мармеладних ведмедиків знятий мультсеріал "Пригоди ведмежат Гаммі". А на ринку з'явились сережки та інші прикраси у формі ведмедиків.

