"Президент" хотел побить Усика в Киеве, но лишь опозорился (видео)
Возрастной боксер не рассчитал свои силы
Нигерийский боксер супертяжелого веса Айк "Президент" Ибеабучи (21-1, 16 КО) потерпел свое первое поражение в возрасте 52 лет. Ветеран хотел победить чемпиона мира в хевивейте по версиям WBC, WBA, и IBF Александра Усика (24-0, 15 КО), причем сделать это в Киеве.
Что нужно знать
- Ибеабучи проиграл Товолави в Нигерии
- Айк активно зазывал Усика на бой, несмотря на свой возраст
- В команде украинца никак не реагировали на вызов от нигерийца
52-летний Ибеабучи проиграл 45-летнему соотечественнику Кабиру Товолави (27-16, 22 КО). Об этом сообщает "Телеграф".
Бой ветеранов бокса был малоактивным, с множеством клинчей, а "Президент" выглядел уставшим. В итоге поединок, который прошел в Лагосе (Нигерия) завершился победой Товолави единогласным решением судей. Итоговый счет – 117-111, 115-113 и 115-114.
Отметим, Ибеабучи в 1999 году он нокаутировал легенду бокса, бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Криса Берда. Это была самая громкая победа в карьере Айка. В том же году боксер был заключен в тюрьму по обвинению в сексуальных домогательствах, а затем — в изнасиловании и нанесении телесных повреждений. Он отбыл 16-летний срок тюремного заключения в штате Невада (США).
В августе 2025 года "Президент" вернулся на ринг. Айк тут же вызвал на бой Усика, а позднее предложил украинцу провести поединок в Киеве.
Напомним, Усик пока не знает имя следующего соперника, хотя заявил, что хочет провести поединок против "Бронзового бомбардировщика". Также Александр не против сразиться с "Разрушителем".