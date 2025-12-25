"Президент" хотел побить Усика в Киеве, но лишь опозорился (видео)

Возрастной боксер не рассчитал свои силы

Нигерийский боксер супертяжелого веса Айк "Президент" Ибеабучи (21-1, 16 КО) потерпел свое первое поражение в возрасте 52 лет. Ветеран хотел победить чемпиона мира в хевивейте по версиям WBC, WBA, и IBF Александра Усика (24-0, 15 КО), причем сделать это в Киеве.

Что нужно знать

Ибеабучи проиграл Товолави в Нигерии

Айк активно зазывал Усика на бой, несмотря на свой возраст

В команде украинца никак не реагировали на вызов от нигерийца

52-летний Ибеабучи проиграл 45-летнему соотечественнику Кабиру Товолави (27-16, 22 КО). Об этом сообщает "Телеграф".

Бой ветеранов бокса был малоактивным, с множеством клинчей, а "Президент" выглядел уставшим. В итоге поединок, который прошел в Лагосе (Нигерия) завершился победой Товолави единогласным решением судей. Итоговый счет – 117-111, 115-113 и 115-114.

Отметим, Ибеабучи в 1999 году он нокаутировал легенду бокса, бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Криса Берда. Это была самая громкая победа в карьере Айка. В том же году боксер был заключен в тюрьму по обвинению в сексуальных домогательствах, а затем — в изнасиловании и нанесении телесных повреждений. Он отбыл 16-летний срок тюремного заключения в штате Невада (США).

Ибеабучи победил Берда

В августе 2025 года "Президент" вернулся на ринг. Айк тут же вызвал на бой Усика, а позднее предложил украинцу провести поединок в Киеве.

Напомним, Усик пока не знает имя следующего соперника, хотя заявил, что хочет провести поединок против "Бронзового бомбардировщика". Также Александр не против сразиться с "Разрушителем".